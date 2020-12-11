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Descontinuado
1 biberão
260 ml
Tetina de fluxo lento
1 m+
A nossa válvula anticólicas foi desenvolvida para manter o ar fora da barriga do seu bebé, reduzindo as cólicas e o desconforto. À medida que o bebé se alimenta, a válvula integrada na tetina contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, evitando o vácuo e enviando-o para a parte de trás do biberão. Mantém o ar no biberão, fora da barriga do bebé para ajudar a reduzir as cólicas e o desconforto.
O biberão anticólicas Philips Avent reduz a agitação. Os bebés alimentados com biberões anticólicas Philips Avent apresentaram 60% menos agitação à noite do que os bebés alimentados com um biberão anticólicas da concorrência.*
O formato da tetina permite o fecho seguro e a textura nervurada ajuda a evitar a contração da tetina para uma alimentação sem interrupções e confortável.
4.3
de 5
126
Críticas
87%
recomendam este produto
Odin29
11/12/2020
España
Parte da promoção
Buenisimo
Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo
Pontos positivos
Tetina,ancho,fácil limpieza
Pontos negativos
Nda
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos
Probadora_tester
11/12/2020
España
Parte da promoção
Avent anti-colic
Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta
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Caspau
10/12/2020
España
Parte da promoção
Biberón anticólicod
Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.
Pontos positivos
Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente
Pontos negativos
Dificil encontrar recambios tetina
Sim, recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam menos cólicas e significativamente menos agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão da concorrência.
Design da tetina comprovado no impedimento da contração da tetina e ingestão de ar associada, bem como das interrupções durante a alimentação.
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.