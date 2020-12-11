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  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
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Descontinuado

Philips AventBiberão Classic+

SCF574/11

4.3
| (126) Críticas | 87% recomendam este produto
Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
O sistema de ventilação e a textura da tetina do nosso biberão Classic+ Airflex foram concebidos para minimizar as interrupções da alimentação e a sensação de desconforto. Graças à válvula anticólica integrada, o ar é conduzido para o biberão e não para a barriga do bebé.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Concebido para uma alimentação sem interrupções

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

  • 1 biberão

  • 260 ml

  • Tetina de fluxo lento

  • 1 m+

Válvula anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

Válvula anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

A nossa válvula anticólicas foi desenvolvida para manter o ar fora da barriga do seu bebé, reduzindo as cólicas e o desconforto. À medida que o bebé se alimenta, a válvula integrada na tetina contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, evitando o vácuo e enviando-o para a parte de trás do biberão. Mantém o ar no biberão, fora da barriga do bebé para ajudar a reduzir as cólicas e o desconforto.

60% menos agitação à noite*

60% menos agitação à noite*

O biberão anticólicas Philips Avent reduz a agitação. Os bebés alimentados com biberões anticólicas Philips Avent apresentaram 60% menos agitação à noite do que os bebés alimentados com um biberão anticólicas da concorrência.*

A textura nervurada evita o colapso para alimentação sem interrupções

A textura nervurada evita o colapso para alimentação sem interrupções

O formato da tetina permite o fecho seguro e a textura nervurada ajuda a evitar a contração da tetina para uma alimentação sem interrupções e confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

126

Críticas

87%

recomendam este produto

11/12/2020

España

España

Buenisimo

Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo

Pontos positivos

Tetina,ancho,fácil limpieza

Pontos negativos

Nda

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Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos

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11/12/2020

España

España

Avent anti-colic

Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta

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10/12/2020

España

España

Biberón anticólicod

Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.

Pontos positivos

Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente

Pontos negativos

Dificil encontrar recambios tetina

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam menos cólicas e significativamente menos agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão da concorrência.

  2. Design da tetina comprovado no impedimento da contração da tetina e ingestão de ar associada, bem como das interrupções durante a alimentação.

  3. O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.