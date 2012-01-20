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Descontinuado
SCF600/11
200ml
Bico Macio 6 m+
A tampa com fecho mantém o bico limpo durante os passeios e assegura um transporte sem derrames
A válvula patenteada do copo com bico da Philips Avent controla o fluxo e assegura que não ocorrem derrames, mesmo quando o copo é voltado ao contrário ou deixado deitado.
O bico macio e flexível é ideal para a transição do peito ou biberão para o copo
1.7
de 5
6
Críticas
eentervredenklant
20/01/2012
Nederland
een tevreden klant
Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF600/12 Beker voor peuters
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF600/12 Beker voor peuters
Nam75
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Esta avaliação foi feita para SCF600/12 Beker voor peuters
Esta avaliação foi feita para SCF600/12 Beker voor peuters
bandietje
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Esta avaliação foi feita para SCF600/12 Beker voor peuters
Esta avaliação foi feita para SCF600/12 Beker voor peuters
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