Geachte klant, Vervelend om te horen dat u niet tevreden bent over de Avent drinkbekers. We raden u daarom aan om contact op te nemen met onze klantendienst en op die manier kunt u samen op zoek naar een oplossing. U kunt onze klantendienst bereiken op het het telefoonnummer 0900 202 11 77 (€ 0,10/min*) van maandag t/m vrijdag (08.00 - 20.00) en op zaterdag (09.00 - 18.00). Met vriendelijke groet, Philips Webcare