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Descontinuado
SCF608/01
Higiene em viagem
Aprender a beber é simples com a gama de copos para criança da Philips Avent. A tampa articulada mantém o bico sempre limpo, mesmo em viagem. Fácil de utilizar e bloqueia o derrame de liquido, mesmo que o copo seja agitado ou atirado ao ar.
260 ml
Bico para 12m+
Com pegas
A válvula patenteada controla o fluxo para evitar derrames, mesmo quando segura o copo ao contrário ou o deixa deitado.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
YRMA
28/07/2011
France
Esta avaliação foi feita para SCF608/06 Tasse décorée fille
Esta avaliação foi feita para SCF608/06 Tasse décorée fille