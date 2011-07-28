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Descontinuado

Philips AventCopo para criança

SCF608/01

5

| (1) Avaliaç.

Higiene em viagem

Aprender a beber é simples com a gama de copos para criança da Philips Avent. A tampa articulada mantém o bico sempre limpo, mesmo em viagem. Fácil de utilizar e bloqueia o derrame de liquido, mesmo que o copo seja agitado ou atirado ao ar.

Ver todos os benefícios

Anti-gota, fácil de beber

Higiene em viagem

  • 260 ml

  • Bico para 12m+

  • Com pegas

Bico anti-gota com válvula patenteada

Bico anti-gota com válvula patenteada

A válvula patenteada controla o fluxo para evitar derrames, mesmo quando segura o copo ao contrário ou o deixa deitado.

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

Pode esterilizar todo o copo para uma óptima higiene

Pode esterilizar todo o copo para uma óptima higiene

Especificações técnicas

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Críticas

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Avaliaç.

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28/07/2011

France

France

Esta avaliação foi feita para SCF608/06 Tasse décorée fille

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