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Descontinuado
125 ml
Concebido para gengivas delicadas
Coloque as pegas de aprendizagem num biberão e tetina familiares que o seu bebé estiver a utilizar para o ajudar a aprender a beber de forma autónoma
Todos os biberões e copos Philips Avent são compatíveis, exceto os biberões de vidro e os copos Grown-up/My First Big Kid. Por isso, pode fazer misturas e combinações para criar o copo perfeito, adequado às necessidades individuais de desenvolvimento da sua criança.
3.9
de 5
12
Críticas
82%
recomendam este produto
ferrandoestefania
03/09/2019
España
Bineron avent
Mi hijo con su bibi el es feliz y yo con avent me siento segura!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
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Ekkaa
11/12/2013
España
El mejor para aprender
Desde hace casi dos años que tengo este vasito de Avent y puedo decir que es la mejor compra que he podido hacer. No sale ni una gota de agua, eso las madres nos interesa mucho. Y para los peques muy cómodo. 100% recomendado.
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alwaysthinkin
29/07/2012
United Kingdom
Great starter cup
This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill
Sim, recomendo este produto
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