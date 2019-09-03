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  • O primeiro passo do bebé para utilizar um copo
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Descontinuado

Philips AventPrimeiro copo de aprendizagem

SCF625/01

3.9
| (12) Críticas | 82% recomendam este produto
O primeiro passo do bebé para utilizar um copo
O primeiro copo de aprendizagem Philips Avent é fornecido com um bico macio e pegas fáceis de segurar para ajudar o bebé a aprender a beber de forma autónoma.
Ver todos os benefícios

Copo com bico macio

O primeiro passo do bebé para utilizar um copo

  • 125 ml

Bico macio

Bico macio

Concebido para gengivas delicadas

Inclui pegas de aprendizagem

Coloque as pegas de aprendizagem num biberão e tetina familiares que o seu bebé estiver a utilizar para o ajudar a aprender a beber de forma autónoma

Compatível com biberões e copos Philips Avent

Todos os biberões e copos Philips Avent são compatíveis, exceto os biberões de vidro e os copos Grown-up/My First Big Kid. Por isso, pode fazer misturas e combinações para criar o copo perfeito, adequado às necessidades individuais de desenvolvimento da sua criança.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.9

de 5

12

Críticas

82%

recomendam este produto

4

03/09/2019

España

España

Bineron avent

Mi hijo con su bibi el es feliz y yo con avent me siento segura!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

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11/12/2013

España

España

El mejor para aprender

Desde hace casi dos años que tengo este vasito de Avent y puedo decir que es la mejor compra que he podido hacer. No sale ni una gota de agua, eso las madres nos interesa mucho. Y para los peques muy cómodo. 100% recomendado.

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29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great starter cup

This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill

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