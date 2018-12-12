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  • A forma mais natural para alimentar a biberão
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Descontinuado

Philips AventBiberão Natural

SCF627/22

4.4
| (242) Críticas | 89% recomendam este produto
A forma mais natural para alimentar a biberão
O nosso novo biberão ajuda a tornar a alimentação a biberão mais natural para si e para o bebé. A tetina dispõe de um design inovador em pétala para um agarrar natural semelhante ao do peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão
Ver todos os benefícios

Fácil de combinar com a amamentação

A forma mais natural para alimentar a biberão

  • 1 biberão

  • 260 ml

  • Tetina de fluxo lento

  • Formato natural de tetina

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

242

Críticas

89%

recomendam este produto

12/12/2018

Portugal

Portugal

Boa qualidade

Otima compra!! Satisfeita em todos os aspetos! 5*****

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF627/22 Natural baby bottle

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF627/22 Natural baby bottle

29/12/2021

España

España

Un buen producto

Me ha gustado mucho su diseño. La forma de la tetina le ha resultado muy cómoda y se ha adaptado muy bien. El único inconveniente que veo es que el tamaño del cierre y la tetina es algo grande y ocupa mucho en el esterilizador.

Pontos positivos

El diseño de la tetina

Pontos negativos

El tamaño

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Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Biberón Natural

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Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Biberón Natural

27/11/2018

España

España

Buena adaptación

Es el único biberón que mi hija ha cogido, se parece mucho al pecho por lo que facilita su agarre. Ha sido buena elección.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Biberón Natural

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  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011