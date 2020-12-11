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Descontinuado

Philips Avent AirflexBiberão Classic

SCF640/37

4.3
| (126) Críticas | 87% recomendam este produto
Para uma alimentação saudável
O biberão Airflex da Philips Avent dispõe da exclusiva tetina Airflex da Avent, que promove uma alimentação saudável e activa, acompanhando o ritmo natural de sucção do bebé. A tetina Airflex facilita a transição entre o peito e o biberão.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Testado clinicamente na redução das cólicas

Para uma alimentação saudável

  • 3 biberões

  • 125 ml

  • Tetina de fluxo para recém-nascido

  • 0 m+

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé

Com Válvula Airflex

Com Válvula Airflex

O biberão Airflex da Avent utiliza uma válvula Airflex que trabalha em conjunto com a acção natural de mamar do bebé.

Testado clinicamente na redução das cólicas

Testado clinicamente na redução das cólicas

Um teste clínico demonstrou que às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com o biberão Avent, registaram menos cólicas do que aqueles alimentados com um biberão convencional. (www.philips.com/Avent).

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

126

Críticas

87%

recomendam este produto

11/12/2020

España

España

Buenisimo

Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo

Pontos positivos

Tetina,ancho,fácil limpieza

Pontos negativos

Nda

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Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos

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11/12/2020

España

España

Avent anti-colic

Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta

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Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos

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10/12/2020

España

España

Biberón anticólicod

Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.

Pontos positivos

Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente

Pontos negativos

Dificil encontrar recambios tetina

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 