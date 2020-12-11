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Descontinuado
3 biberões
125 ml
Tetina de fluxo para recém-nascido
0 m+
A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé
O biberão Airflex da Avent utiliza uma válvula Airflex que trabalha em conjunto com a acção natural de mamar do bebé.
Um teste clínico demonstrou que às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com o biberão Avent, registaram menos cólicas do que aqueles alimentados com um biberão convencional. (www.philips.com/Avent).
4.3
de 5
126
Críticas
87%
recomendam este produto
Odin29
11/12/2020
España
Parte da promoção
Buenisimo
Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo
Pontos positivos
Tetina,ancho,fácil limpieza
Pontos negativos
Nda
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos
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Probadora_tester
11/12/2020
España
Parte da promoção
Avent anti-colic
Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta
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Caspau
10/12/2020
España
Parte da promoção
Biberón anticólicod
Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.
Pontos positivos
Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente
Pontos negativos
Dificil encontrar recambios tetina
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Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.