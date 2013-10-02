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Descontinuado

Philips Avent AirflexBiberão Classic

SCF643/17

4.6
| (34) Críticas | 94% recomendam este produto
Para uma alimentação saudável
O biberão Airflex da Philips Avent dispõe da exclusiva tetina Airflex da Avent, que promove uma alimentação saudável e activa, acompanhando o ritmo natural de sucção do bebé. A tetina Airflex facilita a transição entre o peito e o biberão.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Testado clinicamente na redução das cólicas

Para uma alimentação saudável

  • 1 biberão

  • 260 ml

  • Tetina de Fluxo Lento

  • 1 m+

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé

Com Válvula Airflex

Com Válvula Airflex

O biberão Airflex da Avent utiliza uma válvula Airflex que trabalha em conjunto com a acção natural de mamar do bebé.

Testado clinicamente na redução das cólicas

Testado clinicamente na redução das cólicas

Um teste clínico demonstrou que às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com o biberão Avent, registaram menos cólicas do que aqueles alimentados com um biberão convencional. (www.philips.com/Avent).

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.6

de 5

34

Críticas

94%

recomendam este produto

02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great at reducing wind in baby

Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

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08/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Wonderful products

I will only use advent products on my baby even down to the baby monitor brilliant products will recommend to everyone thanks very much Phillips!!!

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Esta avaliação foi feita para Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

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31/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Helps with colic

I went through about four different types of bottles before i tried the avent ones and i wish i had used them first! They are the only bottles that reduced my daughters colic. The bottle design is really easy and comfortable to hold, especially on the long feeds, and everything comes apart easily to clean! I would definitely recommend these!

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 