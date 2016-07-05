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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
2 unidades
Fluxo lento
1 m+
A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.
A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.
5.0
de 5
9
Críticas
100%
recomendam este produto
laura2f
05/07/2016
España
Comprador verificado
perfecta para combinar pecho y biberón
Mi matrona durante las charlas de preparación al parto nos explicó las características de la tetina y me convenció. Llegado el momento de empezar a trabajar y dándole el pecho, mi niña se adaptó a la perfección a las dos cosas. Y lo lo mas importante, no me influyó en la producción de leche.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF652/27 Tetina Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF652/27 Tetina Natural
Abelgma77
08/03/2014
España
Una tetina genial
Después de probar distintas tetinas, con las cuales tardábamos una hora i media, con ésta se toma los biberones muy rápido.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF652/27 Tetina Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF652/27 Tetina Natural
Gwal
25/02/2018
France
Idéal en relais de l'allaitement
Accepté sans problème par mon fils en alternance avec l'allaitement quand je tirais mon lait puis maintenant au lait artificiel. Aucun souci lors des transitions sein-biberon. Un design agréable et facile d'entretien. J'avais adopté Avent pour mes deux plus grands, la gamme Natural est clairement idéale.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF652/27 Tétine Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF652/27 Tétine Natural
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011