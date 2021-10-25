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Descontinuado
SCF653/27
2 unidades
Fluxo médio
3 m+
A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.
A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.
2.8
de 5
78
Críticas
Isabel111
25/10/2021
España
Lo mejor para pasar a cereales
La tetina de flujo variable ha sido lo mejor para mis hijos cuando he empezado a meter cereal en el biberon. Me encanta esta tetina
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF655/27 Tetina Natural
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COB6770
13/03/2018
España
NECESARIA.
TETINA DE SILICONA DURA PARA EL PRIMER MES DE NACIMIENTO DEL BEBE, HASTA QUE SE VAYA HABITUANDO EL USO.
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PledesmA
26/04/2016
España
Perfevtas
Cualquiera de las tetinas son perfectas para la boca y succión del bebé. No ha tenido ni un cólico. Hay tetinas para cada necesidad de flujo, no se deterioran.
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Esta avaliação foi feita para SCF653/27 Natural nipple
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0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011