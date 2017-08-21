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Descontinuado
SCF654/27
2 unidades
Fluxo rápido
6 m+
A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.
A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.
2.9
de 5
31
Críticas
aDreamersWaltz
21/08/2017
Portugal
Ideal para recém-nascidos ainda a amamentar
[Employee of philipsglobal] A nossa filha adaptou-se lindamente a esta tetina desde a primeira semana de vida, quando começámos a conjugar o leite materno com o suplemento. Vamos continuar a utilizá-la, variando apenas com a idade.
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Esta avaliação foi feita para SCF656/27 Tetina Natural
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Glazaro
07/04/2017
España
Comprador verificado
A mi niña le b gusta mucho
A mi niña le ha gustado mucho. No usamos otra ahora
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littlelove
20/12/2013
España
muy buenas
Desde que las probé me gustaron mucho porque mi hija toma mejor con estas tetinas, son buenas, duran mucho tiempo y de precio están muy bien.
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0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011