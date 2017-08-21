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  • A forma natural para alimentar a biberão
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Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF656/27

2.9
| (31) Críticas
A forma natural para alimentar a biberão
A tetina para alimentos mais espessos da Philips Avent é ideal para comidas com uma consistência mais espessa, como papas de cereais ou sopas. A tetina dispõe de um design inovador em pétala, para um agarrar natural semelhante ao peito, para facilitar a combinação da amamentação e da alimentação a biberão.
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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

A forma natural para alimentar a biberão

  • 2 unidades

  • Fluxo para alimentos espessos

  • 6 m+

Tetina sem BPA

Tetina sem BPA

Esta tetina é fabricada em silicone - um material sem BPA (em conformidade com a Directiva 2011/8/UE da UE)

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.

Compatível com biberão Natural da Philips Avent

Aconselhamos a utilização das tetinas Natural apenas com biberão Natural.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.9

de 5

31

Críticas

3

21/08/2017

Portugal

Portugal

Ideal para recém-nascidos ainda a amamentar

[Employee of philipsglobal] A nossa filha adaptou-se lindamente a esta tetina desde a primeira semana de vida, quando começámos a conjugar o leite materno com o suplemento. Vamos continuar a utilizá-la, variando apenas com a idade.

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07/04/2017

España

España

Comprador verificado

A mi niña le b gusta mucho

A mi niña le ha gustado mucho. No usamos otra ahora

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20/12/2013

España

España

muy buenas

Desde que las probé me gustaron mucho porque mi hija toma mejor con estas tetinas, son buenas, duran mucho tiempo y de precio están muy bien.

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011