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Descontinuado
SCF656/27
2 unidades
Fluxo para alimentos espessos
6 m+
Esta tetina é fabricada em silicone - um material sem BPA (em conformidade com a Directiva 2011/8/UE da UE)
A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.
Aconselhamos a utilização das tetinas Natural apenas com biberão Natural.
2.9
de 5
31
Críticas
aDreamersWaltz
21/08/2017
Portugal
Ideal para recém-nascidos ainda a amamentar
[Employee of philipsglobal] A nossa filha adaptou-se lindamente a esta tetina desde a primeira semana de vida, quando começámos a conjugar o leite materno com o suplemento. Vamos continuar a utilizá-la, variando apenas com a idade.
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Glazaro
07/04/2017
España
Comprador verificado
A mi niña le b gusta mucho
A mi niña le ha gustado mucho. No usamos otra ahora
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littlelove
20/12/2013
España
muy buenas
Desde que las probé me gustaron mucho porque mi hija toma mejor con estas tetinas, son buenas, duran mucho tiempo y de precio están muy bien.
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011