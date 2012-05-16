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Descontinuado
1 biberão
125 ml
Tetina de fluxo para recém-nascido
0 m+
Sono e nutrição são vitais para a saúde e a felicidade do seu bebé. Foi efectuado um estudo clínico aleatório para definir se o design dos biberões afecta o "comportamento infantil". No caso do biberão clássico da Philips Avent, foi demonstrado que este reduz significativamente a agitação em aproximadamente 28 minutos por dia quando comparado com o biberão de referência (46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se especialmente durante a noite.**
À medida que o bebé se alimenta, a orla exclusiva das tetinas Avent contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, em vez de seguir para a barriga do seu bebé. O seu bebé controla o fluxo de leite, tal como na amamentação.
Estão disponíveis tetinas com cinco velocidades de fluxo diferentes.
4.1
de 5
17
Críticas
80%
recomendam este produto
NAYI09
16/05/2012
España
LE ENCATA A MI BEBE
HOLA APARTE DE FACIL LIMPIEZA Y BUEN DISEÑO, A MI BEBE LE ENCANTA, NUNCA A SUFRIDO DE COLICOS POR LA ALIMENTACION, EXCELENTE PRODUCTOS
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Esta avaliação foi feita para SCF660/27 Classic PES baby bottle
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sarski76
05/08/2012
United Kingdom
Feeding made easy
I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.
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effcheto
29/07/2012
United Kingdom
brilliant
very nice product .... simply brilliant...........
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Um estudo clínico demonstrou que, às duas semanas de idade, os bebés demonstravam menos agitação do que os bebés alimentados com um biberão de outra marca. (Estudo conduzido pelo Institute of Child Health, Londres. 2008.)
Um estudo clínico demonstrou que, às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Avent apresentavam menos cólicas do que os bebés alimentados com biberões de outras marcas líder, especialmente à noite.