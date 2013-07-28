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Descontinuado
SCF666/17
1 biberão
330 ml
Tetina de fluxo variável
3 m+
Sono e nutrição são vitais para a saúde e a felicidade do seu bebé. Foi efectuado um estudo clínico aleatório para definir se o design dos biberões afecta o "comportamento infantil". No caso do biberão clássico da Philips Avent, foi demonstrado que este reduz significativamente a agitação em aproximadamente 28 minutos por dia quando comparado com o biberão de referência (46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se especialmente durante a noite.**
À medida que o bebé se alimenta, a orla exclusiva das tetinas Avent contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, em vez de seguir para a barriga do seu bebé. O seu bebé controla o fluxo de leite, tal como na amamentação.
Estão disponíveis tetinas com cinco velocidades de fluxo diferentes.
3.9
de 5
13
Críticas
cansadadelnick
28/07/2013
España
le doy un 10
es el unico biberon que pe gusta a mi hijo. compre de otras marcas y los uso de tapper
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF666/17 Classic PES baby bottle
Sim, recomendo este produto
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Gracia
14/10/2012
España
Excelente
Si los biberones Avent clásicos ya son excelentes, este es aun mejor, solamente 3 piezas y los mismos resultados. No tener que colocar el anillo para enroscar es una ventaja sobresaliente. Su plástico color miel hace que envejezca mucho menos, siempre como nuevo.
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PREVOTATDADOU
23/11/2012
France
Génial
Vu la différence de prix minime avec les classics avec bague d'adaptation j'aurai dû acheter ceux-là dès le départ!!! Car je tire mon lait et quel désarroi lorsque l'on renverse le lait car on a oublié de mettre la bague d'adaptation un matin où l'on est pas bien réveillée.....
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Esta avaliação foi feita para SCF666/17 Biberon Classic PES
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Um estudo clínico demonstrou que, às duas semanas de idade, os bebés demonstravam menos agitação do que os bebés alimentados com um biberão de outra marca. (Estudo conduzido pelo Institute of Child Health, Londres. 2008.)
Um estudo clínico demonstrou que, às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Avent apresentavam menos cólicas do que os bebés alimentados com biberões de outras marcas líder, especialmente à noite.