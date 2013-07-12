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  • Mantém as bebidas frescas durante mais tempo
  • Mantém as bebidas frescas durante mais tempo

Descontinuado

Philips AventCopo Térmico

SCF670/01

3.7
| (3) Críticas
Mantém as bebidas frescas durante mais tempo
O copo térmico Philips Avent é ideal para passeios. Este moderno copo decorado com animais mantém as bebidas frescas durante mais tempo. Inclui um bico resistente a dentadas e uma válvula antigota.
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Bico anti-gota resistente às dentadas

Mantém as bebidas frescas durante mais tempo

  • 260 ml

  • 12m+

Ideal para passeios, mantém as bebidas frescas

Ideal para passeios, mantém as bebidas frescas

Este bonito copo ajuda a manter a bebida do seu bebé fresca durante mais tempo enquanto passeia

Bico anti-gota com válvula patenteada

Bico anti-gota com válvula patenteada

A válvula patenteada controla o fluxo para evitar derrames, mesmo quando segura o copo ao contrário ou o deixa deitado.

Fluxo mais rápido e bico resistente às dentadas

Fluxo mais rápido e bico resistente às dentadas

O bico foi concebido de forma a ser resistente às dentadas e permitir um fluxo mais rápido e o copo possui uma maior capacidade para crianças mais activas

Especificações técnicas

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Críticas

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3.7

de 5

3

Críticas

4
3
2

12/07/2013

France

France

SUPER PRODUIT

C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Tasse Fraîcheur

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Tasse Fraîcheur

13/10/2011

Nederland

Nederland

Deze beker lekt echt niet

Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

13/03/2012

Nederland

Nederland

heel slecht

In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.

Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

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Avisos legais

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Não são intermutáveis com outros copos para criança Philips Avent