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Descontinuado
SCF670/01
260 ml
12m+
Este bonito copo ajuda a manter a bebida do seu bebé fresca durante mais tempo enquanto passeia
A válvula patenteada controla o fluxo para evitar derrames, mesmo quando segura o copo ao contrário ou o deixa deitado.
O bico foi concebido de forma a ser resistente às dentadas e permitir um fluxo mais rápido e o copo possui uma maior capacidade para crianças mais activas
3.7
de 5
3
Críticas
filou63
12/07/2013
France
SUPER PRODUIT
C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Tasse Fraîcheur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Tasse Fraîcheur
Petra78
13/10/2011
Nederland
Deze beker lekt echt niet
Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
moedervandriekids
13/03/2012
Nederland
heel slecht
In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.
Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Esta avaliação foi feita para SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Não são intermutáveis com outros copos para criança Philips Avent