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  • Conservação e alimentação simples a leite materno
  • Conservação e alimentação simples a leite materno
  • Conservação e alimentação simples a leite materno
  • Conservação e alimentação simples a leite materno

Descontinuado

Philips AventFrascos para leite materno da Avent

SCF680/04

4.3
| (60) Críticas | 81% recomendam este produto
Conservação e alimentação simples a leite materno
Frasco para leite materno SCF680/04 da Philips Avent para conservação no frigorífico ou congelador. Extraia o leite directamente para os frascos fixando-os na sua bomba tira leite. Basta substituir os discos vedantes pelas tetinas para a alimentação. (Tetinas não incluídas)
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Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Não é necessário mudar o leite

Conservação e alimentação simples a leite materno

  • 4 x 125 ml

Podem ser utilizados todos os bicos e tetinas Avent

Podem ser utilizados todos os bicos e tetinas Avent

Podem ser utilizados todos os discos e tetinas Philips Avent em conjunto com o frasco para leite materno Philips Avent. (Tetinas não incluídas.)

Este biberão é fabricado em PP - um material sem BPA

Este biberão é fabricado em PP - um material sem BPA

Extraia leite directamente para o frasco de armazenamento

Extraia leite directamente para o frasco de armazenamento

Extraia leite directamente para o frasco de armazenamento utilizando qualquer bomba tira leite da Philips Avent

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

60

Críticas

81%

recomendam este produto

03/08/2021

España

España

excelente producto

En primer lugar, para mi como madre el hecho de tener a un bebé que llora desesperadamente por la noche ( algo tan natural de nuestros pequeños la cual es su forma de llamar nuestra atención) veo que el biberón que nos presenta Philips Avent es una forma de calmar los cólicos que suelen tener muchas veces nuestros pequeños y por ende una manera de pasar y disfrutar de nuestros hijos en su etapa tan bonita y a la vez compleja y de mucho agobio si no tenernos esas herramientas tan necesarias para poder combatir sus dificultades y tan necesarias para su convivencia. Su composición exterior y el moldeado permite que el pequeña pueda agarrarlo más fácilmente y su chupete se adapta a la boca del bebé muy bien y no desprende gotas de leche al moverlo o caerse.

Pontos positivos

composición y el agarre del chupete que reduce los cólicos del bebé

Pontos negativos

de momentos nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos

01/08/2021

España

España

Mi bebé no traga aire con Anticolic Philips AVENT

Me encanta el biberón Anticolic Philips Avent y a mi bebé también. Descansa mucho mejor desde que lo estoy usando al tragar menos aire en las tomas y la tetina le gusta más.

Pontos positivos

El aire entra en el bibi pero no en el bebé.

Pontos negativos

De momento nada en contra.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos

31/07/2021

España

España

Encantada

Estoy encantada, mi bebe le gusta mucho, de todos los bibes que tiene es el que mas le gusta! Comprare de esta marca para facilitarle la ingesta. Os recomiendo 100%

Pontos positivos

Si

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos

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  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 