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  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
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Descontinuado

Philips AventBiberão Classic

SCF686/17

4.4
| (113) Críticas | 88% recomendam este produto
Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
O nosso biberão Classic recebe a confiança das mães há 30 anos e continua a ser a escolha preferida de muitas mães. Concebido para uma experiência de alimentação agradável e simples, a sua eficácia na redução de cólicas e desconforto foi clinicamente comprovada.*
Ver todos os benefícios

Confiança há 30 anos

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

  • 1 biberão

  • 330 ml

  • Tetina de fluxo variável

  • 3 m+

Agarrar fácil devido à válvula exclusiva na tetina

A válvula exclusiva da tetina contrai-se de acordo com o ritmo de alimentação do seu bebé. O leite fluirá ao ritmo definido pelo bebé, para minimizar a ingestão excessiva, o bolçar, arrotos e gases.

Eficácia clinicamente comprovada na redução significativa da agitação

Eficácia clinicamente comprovada na redução significativa da agitação

Sono e nutrição são vitais para a saúde e a felicidade do seu bebé. Foi efectuado um estudo clínico aleatório para definir se o design dos biberões afecta o "comportamento infantil". No caso do biberão clássico da Philips Avent, foi demonstrado que este reduz significativamente a agitação em aproximadamente 28 minutos por dia quando comparado com o biberão de referência (46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se especialmente durante a noite.**

Forma ergonómica para o máximo conforto

Forma ergonómica para o máximo conforto

Devido ao seu formato exclusivo, o biberão é fácil de segurar e de agarrar em qualquer direção para proporcionar o máximo conforto, mesmo para as mãos pequeninas do bebé.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

113

Críticas

88%

recomendam este produto

27/12/2021

Portugal

Portugal

Melhor biberão

Foi o único que não faz cólicas na minha filha e que ela não para constante e começa a chorar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas

31/07/2021

Portugal

Portugal

Ótima solução anti cólicas

Gostamos imenso da tetina anti cólicas que este biberão traz. O nosso bebé adaptou-se muito bem.

Pontos positivos

Ajuda imenso nas cólicas

Pontos negativos

Nada apontar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas

31/07/2021

Portugal

Portugal

Produto extremamente funcional

Adoro o biberao, a minha filha adora ainda mais, tanto pela sucção, peso, tamanhp, formato acho que se encaixa perfeitamente e se adapta a cada bebe

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas

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Avisos legais

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

  2. Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com um biberão Philips Avent demonstraram uma tendência menor para cólicas do que os bebés alimentados com um biberão convencional. Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com um biberão Philips Avent apresentavam uma tendência menor para a agitação do que os bebés alimentados com outro biberão de uma marca líder.