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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
1 biberão
330 ml
Tetina de fluxo variável
3 m+
A válvula exclusiva da tetina contrai-se de acordo com o ritmo de alimentação do seu bebé. O leite fluirá ao ritmo definido pelo bebé, para minimizar a ingestão excessiva, o bolçar, arrotos e gases.
Sono e nutrição são vitais para a saúde e a felicidade do seu bebé. Foi efectuado um estudo clínico aleatório para definir se o design dos biberões afecta o "comportamento infantil". No caso do biberão clássico da Philips Avent, foi demonstrado que este reduz significativamente a agitação em aproximadamente 28 minutos por dia quando comparado com o biberão de referência (46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se especialmente durante a noite.**
Devido ao seu formato exclusivo, o biberão é fácil de segurar e de agarrar em qualquer direção para proporcionar o máximo conforto, mesmo para as mãos pequeninas do bebé.
4.4
de 5
113
Críticas
88%
recomendam este produto
27/12/2021
Portugal
Melhor biberão
Foi o único que não faz cólicas na minha filha e que ela não para constante e começa a chorar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas
Sim, recomendo este produto
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Zatarra
31/07/2021
Portugal
Parte da promoção
Ótima solução anti cólicas
Gostamos imenso da tetina anti cólicas que este biberão traz. O nosso bebé adaptou-se muito bem.
Pontos positivos
Ajuda imenso nas cólicas
Pontos negativos
Nada apontar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas
Sim, recomendo este produto
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31/07/2021
Portugal
Parte da promoção
Produto extremamente funcional
Adoro o biberao, a minha filha adora ainda mais, tanto pela sucção, peso, tamanhp, formato acho que se encaixa perfeitamente e se adapta a cada bebe
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Biberão anticólicas
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011
Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com um biberão Philips Avent demonstraram uma tendência menor para cólicas do que os bebés alimentados com um biberão convencional. Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com um biberão Philips Avent apresentavam uma tendência menor para a agitação do que os bebés alimentados com outro biberão de uma marca líder.