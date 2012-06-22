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Descontinuado
SCF760/00
260 ml
Palhinha, 12m+
3.9
de 5
22
Críticas
matilou
22/06/2012
France
je l'adore
je l'ai acheter pour ma fille qui ne veut plus boire comme les bebes mais qui est encore trop petite(13 mois) pour boire au verre de grand donc quand avent ma envoyer un mail pour m'annoncer l'avenu de se verre a paille nous avons decider de le teste et super elle boit seule et comme une grande sans en mettre partout
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF760/00 Tasses à paille
Sim, recomendo este produto
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Jenyo
22/06/2012
France
je l'adore
je l'ai acheter pour ma fille qui ne veut plus boire comme les bebes mais qui est encore trop petite(13 mois) pour boire au verre de grand donc quand avent ma envoyer un mail pour m'annoncer l'avenu de se verre a paille nous avons decider de le teste et super elle boit seule et comme une grande sans en mettre partout
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Mamy74
22/06/2014
Italia
Prodotto validissimo
Ottimo. Praticissimo. Peccato solo non ci siano i ricambi della cannuccia....le rompono con i dentini!
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Esta avaliação foi feita para SCF760/00 Tazze con cannuccia
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