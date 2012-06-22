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  • Tampa com rosca mantém a higiene da palhinha em viagem
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Descontinuado

Philips AventCopos com palhinha

SCF760/00

3.9
| (22) Críticas
Tampa com rosca mantém a higiene da palhinha em viagem
O copo com palhinha SCF760/00 da Philips Avent, antiderrames e de fácil utilização, é a solução ideal para uma criança em crescimento usar autonomamente. Desenvolvido com uma tampa de rosca exclusiva, pode ser desmontado e todas as peças limpas em separado.
Ver todos os benefícios

À prova de fugas, fácil para a criança utilizar autonomamente

Tampa com rosca mantém a higiene da palhinha em viagem

  • 260 ml

  • Palhinha, 12m+

Palhinha macia em silicone com válvula anti-derrames integrada

É fácil para a criança abrir e fechar a tampa, rodando-a

Tampa com rosca mantém a palhinha limpa

Especificações técnicas

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Críticas

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3.9

de 5

22

Críticas

22/06/2012

France

France

je l'adore

je l'ai acheter pour ma fille qui ne veut plus boire comme les bebes mais qui est encore trop petite(13 mois) pour boire au verre de grand donc quand avent ma envoyer un mail pour m'annoncer l'avenu de se verre a paille nous avons decider de le teste et super elle boit seule et comme une grande sans en mettre partout

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF760/00 Tasses à paille

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22/06/2012

France

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je l'adore

je l'ai acheter pour ma fille qui ne veut plus boire comme les bebes mais qui est encore trop petite(13 mois) pour boire au verre de grand donc quand avent ma envoyer un mail pour m'annoncer l'avenu de se verre a paille nous avons decider de le teste et super elle boit seule et comme une grande sans en mettre partout

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22/06/2014

Italia

Italia

Prodotto validissimo

Ottimo. Praticissimo. Peccato solo non ci siano i ricambi della cannuccia....le rompono con i dentini!

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Esta avaliação foi feita para SCF760/00 Tazze con cannuccia

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