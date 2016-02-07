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  • Mantém as bebidas à temperatura certa durante mais tempo
  • Mantém as bebidas à temperatura certa durante mais tempo
  • Mantém as bebidas à temperatura certa durante mais tempo
  • Mantém as bebidas à temperatura certa durante mais tempo
  • Mantém as bebidas à temperatura certa durante mais tempo
  • Mantém as bebidas à temperatura certa durante mais tempo
  • Mantém as bebidas à temperatura certa durante mais tempo

Descontinuado

Philips AventCopos térmicos com palhinha

SCF766/00

4.4
| (8) Críticas | 100% recomendam este produto
Mantém as bebidas à temperatura certa durante mais tempo
O copo térmico com palhinha SCF766/00 da Avent ajuda a manter as bebidas quentes/frias durante mais tempo, para que o seu filho possa desfrutar mais da sua bebida! Antiderrames e de fácil utilização, para a criança usar autonomamente com a tampa de rosca exclusiva.
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À prova de fugas, fácil para as crianças utilizarem autonomamente

Mantém as bebidas à temperatura certa durante mais tempo

  • 260 ml

  • Palhinha, 12m+

Mantém as bebidas à temperatura certa durante mais tempo

Palhinha macia com válvula anti-derrames integrada

Fácil de activar - o líquido flui facilmente quando a criança bebe

Especificações técnicas

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Críticas

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4.4

de 5

8

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

07/02/2016

España

España

Excelente

Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

30/09/2015

Italia

Italia

Comprador verificado

Pratico e funzionale

Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

21/08/2013

Italia

Italia

PRODOTTO COMODO E PRATICO

HO FATTO USARE QUESTO PRODOTTO AL MIO BIMBO E DEVO DIRE CHE E' COMODO SIA PER LA RESISTENZA E LA TENUTA ALLA GOCCIA.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 