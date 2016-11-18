Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    • Permite um desenvolvimento oral saudável* Permite um desenvolvimento oral saudável* Permite um desenvolvimento oral saudável*

      Philips Avent Copo com palhinha

      SCF798/00

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Permite um desenvolvimento oral saudável*

      Devido às pegas ergonómicas, o copo com palhinha Philips Avent é ideal para os primeiros goles com palhinha e permite um desenvolvimento oral saudável.* Desenvolvido com especialistas para o tornar no nosso melhor copo com palhinha.*

      Ver todas as vantagens

      Philips Avent Copo com palhinha

      Produtos semelhantes

      Ver todos Copos com palhinha

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Permite um desenvolvimento oral saudável*

      Design de válvula antifuga para prevenir derrames

      • Copo com palhinha
      • 300 ml/10 oz
      • 12m+
      • Embalagem de 1
      A palhinha inferior está dobrada para beber facilmente até à última gota

      A palhinha inferior está dobrada para beber facilmente até à última gota

      A parte inferior da palhinha está dobrada para que a palhinha chegue facilmente ao líquido, o que permite beber numa posição natural.

      O design da válvula antifuga integrada e da tampa articulada evitam derrames

      O design da válvula antifuga integrada e da tampa articulada evitam derrames

      A palhinha tem uma válvula antifuga integrada para evitar derrames. A tampa articulada protege a palhinha e evita fugas quando está em movimento.

      Poucas peças - fáceis de montar e de limpar (laváveis na máquina de lavar a loiça)

      Poucas peças - fáceis de montar e de limpar (laváveis na máquina de lavar a loiça)

      O copo com palhinha Philips Avent pode ser montado e desmontado facilmente. Todas as partes são totalmente laváveis na máquina de lavar a loiça, para sua conveniência.

      Materiais sem BPA

      Materiais sem BPA

      O copo com palhinha Philips Avent Bendy é fabricado com materiais sem BPA.

      Compatível com biberões e copos Philips Avent

      Compatível com biberões e copos Philips Avent

      Todos os biberões e copos Philips Avent são compatíveis, exceto os biberões de vidro e o copo crescimento. Por isso, pode misturar e combinar peças, para criar o copo que se adapta às necessidades individuais de desenvolvimento do seu bebé.

      Desenvolvimento oral saudável

      Desenvolvimento oral saudável

      O copo com palhinha Philips Avent permite um desenvolvimento oral saudável e exercita os músculos da boca, aumentando a força bucal.* Desenvolvido com especialistas para o tornar no nosso melhor copo com palhinha.*

      Os copos Philips Avent acompanham o desenvolvimento da seu bebé

      Aprender a beber de forma independente é um passo fundamental no desenvolvimento de uma criança. Apoiamos cada etapa até aprender a beber sozinha, permitindo uma transição fácil do peito ou biberão para o copo. Ao aprendermos com profissionais de saúde, as nossas diferentes soluções com tetinas, bicos suaves e rígidos ou palhinhas acompanham o desenvolvimento da sua criança e estimulam as suas capacidades motoras e de beber recém-adquiridas. As nossas soluções de alta qualidade, naturalmente, não contêm BPA e são desenvolvidas a pensar na conveniência e na higiene.

      Forma arredondada e textura antideslizante, para facilitar o agarrar

      O copo de 300 ml (10 oz) tem o tamanho perfeito para manter a sua criança hidratada ao longo do dia e durante os períodos de actividade. O design da tampa articulada mantém a palhinha limpa quando não está em casa. A forma arredondada e a textura antideslizante tornam o copo fácil de agarrar e de segurar para as mãos pequenas das crianças, permitindo que o seu bebé desenvolva capacidades para beber sozinho de forma confiante.

      Especificações técnicas

      • Inclui

        Copo
        1
        Tampa articulada
        1
        Palhinha
        1
      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.
      Clippin

      Encontrar uma peça ou acessório sobressalente

      Ir para peças e acessórios

      Acessórios

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Críticas

      Seja o primeiro a avaliar este item

      • 90% dos 200 odontopediatras inquiridos concorda que o design do nosso copo com palhinha permite um desenvolvimento oral saudável. 89% concorda que beber por uma palhinha exercita os músculos da boca, desenvolvendo a força bucal (pesquisa apenas do sector, EUA, Abril de 2016). Desenvolvida com pediatras terapeutas da fala, dentistas, ergonomistas e parteiras.

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.