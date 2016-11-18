Termos de pesquisa
SCF798/00
Permite um desenvolvimento oral saudável*
Devido às pegas ergonómicas, o copo com palhinha Philips Avent é ideal para os primeiros goles com palhinha e permite um desenvolvimento oral saudável.* Desenvolvido com especialistas para o tornar no nosso melhor copo com palhinha.*Ver todas as vantagens
A parte inferior da palhinha está dobrada para que a palhinha chegue facilmente ao líquido, o que permite beber numa posição natural.
A palhinha tem uma válvula antifuga integrada para evitar derrames. A tampa articulada protege a palhinha e evita fugas quando está em movimento.
O copo com palhinha Philips Avent pode ser montado e desmontado facilmente. Todas as partes são totalmente laváveis na máquina de lavar a loiça, para sua conveniência.
O copo com palhinha Philips Avent Bendy é fabricado com materiais sem BPA.
Todos os biberões e copos Philips Avent são compatíveis, exceto os biberões de vidro e o copo crescimento. Por isso, pode misturar e combinar peças, para criar o copo que se adapta às necessidades individuais de desenvolvimento do seu bebé.
O copo com palhinha Philips Avent permite um desenvolvimento oral saudável e exercita os músculos da boca, aumentando a força bucal.* Desenvolvido com especialistas para o tornar no nosso melhor copo com palhinha.*
Aprender a beber de forma independente é um passo fundamental no desenvolvimento de uma criança. Apoiamos cada etapa até aprender a beber sozinha, permitindo uma transição fácil do peito ou biberão para o copo. Ao aprendermos com profissionais de saúde, as nossas diferentes soluções com tetinas, bicos suaves e rígidos ou palhinhas acompanham o desenvolvimento da sua criança e estimulam as suas capacidades motoras e de beber recém-adquiridas. As nossas soluções de alta qualidade, naturalmente, não contêm BPA e são desenvolvidas a pensar na conveniência e na higiene.
O copo de 300 ml (10 oz) tem o tamanho perfeito para manter a sua criança hidratada ao longo do dia e durante os períodos de actividade. O design da tampa articulada mantém a palhinha limpa quando não está em casa. A forma arredondada e a textura antideslizante tornam o copo fácil de agarrar e de segurar para as mãos pequenas das crianças, permitindo que o seu bebé desenvolva capacidades para beber sozinho de forma confiante.
