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Descontinuado

Philips AventSCF810/24 Anti-colic with AirFree™ vent

SCF810/24

4.6
| (121) Críticas | 93% recomendam este produto
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Bloqueia o leite no interior, mantém o ar fora, para fácil amamentação na vertical

Bloqueia o leite no interior, mantém o ar fora, para fácil amamentação na vertical

A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando o biberão está na horizontal, permitindo que o bebé beba de forma mais natural, em posição vertical. Isto pode ajudar a reduzir o refluxo, facilitar a digestão e tornar a alimentação mais confortável para si e para o seu bebé.

A tetina permanece sempre cheia de leite e não de ar

A tetina permanece sempre cheia de leite e não de ar

A nossa válvula única AirFree™ afasta o ar da tetina, permitindo que o bebé engula menos ar enquanto bebe. Isto pode ajudar a reduzir problemas de alimentação comuns, tais como cólicas, refluxo e gases.

Sistema anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas e agitação*

Sistema anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas e agitação*

Estudos clínicos demonstraram que o biberão Philips Avent reduz as cólicas e a agitação*. Como? Uma válvula na tetina evita a acumulação de vácuo enquanto o bebé bebe, permitindo alimentar de forma ininterrupta. Isto pode ajudar a reduzir as cólicas, os gases, o bolçar e os arrotos.

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Críticas

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4.6

de 5

121

Críticas

93%

recomendam este produto

29/11/2021

Portugal

Portugal

5 estrelas, adorei

Adorei e adoro! Cólicas nunca mais, pratico e fácil de lavar

Pontos positivos

Todas

Pontos negativos

Ser pequeno

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™

23/06/2020

Portugal

Portugal

Excelente

Tetina confortável, o bebe não faz ingestão de ar.

Pontos positivos

Confortável na alimentação

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™

Sim, recomendo este produto

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23/06/2020

Portugal

Portugal

Excelente produto

O produto oferece muito conforto e facilidade na ingestão do leite. Reduziu as cólicas do meu bebé a 100%! Adoro

Pontos positivos

Mais conforto e menos cólicas

Pontos negativos

Não existem

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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