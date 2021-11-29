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Descontinuado
A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando o biberão está na horizontal, permitindo que o bebé beba de forma mais natural, em posição vertical. Isto pode ajudar a reduzir o refluxo, facilitar a digestão e tornar a alimentação mais confortável para si e para o seu bebé.
A nossa válvula única AirFree™ afasta o ar da tetina, permitindo que o bebé engula menos ar enquanto bebe. Isto pode ajudar a reduzir problemas de alimentação comuns, tais como cólicas, refluxo e gases.
Estudos clínicos demonstraram que o biberão Philips Avent reduz as cólicas e a agitação*. Como? Uma válvula na tetina evita a acumulação de vácuo enquanto o bebé bebe, permitindo alimentar de forma ininterrupta. Isto pode ajudar a reduzir as cólicas, os gases, o bolçar e os arrotos.
4.6
de 5
121
Críticas
93%
recomendam este produto
ClaudiC
29/11/2021
Portugal
Parte da promoção
5 estrelas, adorei
Adorei e adoro! Cólicas nunca mais, pratico e fácil de lavar
Pontos positivos
Todas
Pontos negativos
Ser pequeno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™
Nocas
23/06/2020
Portugal
Parte da promoção
Excelente
Tetina confortável, o bebe não faz ingestão de ar.
Pontos positivos
Confortável na alimentação
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™
Sim, recomendo este produto
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23/06/2020
Portugal
Parte da promoção
Excelente produto
O produto oferece muito conforto e facilidade na ingestão do leite. Reduziu as cólicas do meu bebé a 100%! Adoro
Pontos positivos
Mais conforto e menos cólicas
Pontos negativos
Não existem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™
Sim, recomendo este produto
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