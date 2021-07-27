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Descontinuado

Philips AventSCF813/24 Anti-colic with AirFree™ vent

SCF813/24

4.6
| (154) Críticas | 94% recomendam este produto
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Bloqueia o leite no interior, mantém o ar fora, para fácil amamentação na vertical

Bloqueia o leite no interior, mantém o ar fora, para fácil amamentação na vertical

A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando o biberão está na horizontal, permitindo que o bebé beba de forma mais natural, em posição vertical. Isto pode ajudar a reduzir o refluxo, facilitar a digestão e tornar a alimentação mais confortável para si e para o seu bebé.

A tetina permanece sempre cheia de leite e não de ar

A tetina permanece sempre cheia de leite e não de ar

A nossa válvula única AirFree™ afasta o ar da tetina, permitindo que o bebé engula menos ar enquanto bebe. Isto pode ajudar a reduzir problemas de alimentação comuns, tais como cólicas, refluxo e gases.

Sistema anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas e agitação*

Sistema anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas e agitação*

Estudos clínicos demonstraram que o biberão Philips Avent reduz as cólicas e a agitação*. Como? Uma válvula na tetina evita a acumulação de vácuo enquanto o bebé bebe, permitindo alimentar de forma ininterrupta. Isto pode ajudar a reduzir as cólicas, os gases, o bolçar e os arrotos.

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Críticas

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4.6

de 5

154

Críticas

94%

recomendam este produto

27/07/2021

España

España

Un gran para padres primerizos.

Tras probar el biberón anti cólicos me parece un biberón de muy buenos en muchos aspectos, comentar que mi hija ha dejado de tener tantos cólicos a la hora de las tomas diarias, y cumple con el objetivo que indica el fabricante, El sistema Air-free que dispone el biberón es asombroso, ya que llena de leche la tetina y con eso impide que entre aire al tomar la leche el bebe e incluso estando en horizontal. El evitar tener al bebe con la incomodidad de los cólicos es algo muy sano para ellos ya que pueden descansar después de las tomas sin problemas. y por ultimo indicar que la limpieza del mismo es muy fácil .

Pontos positivos

el sistema air-free la tetina y la facilidad de limpieza

Pontos negativos

realmente es estupendo, no tengo nada en contra que añadir

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

23/07/2021

España

España

Biberón de fácil uso y que cumple las expectativas

El biberón resulta fácil de usar y de poner en marcha. La tetilla tiene una forma bastante estándar que hizo que mi bebé no tuviera inconvenientes. Tras 4 semanas de estar probándolo he podido comprobar que los cólicos se redujeron bastante con respecto a antes así que estoy muy contenta.

Pontos positivos

Forma ergonómica y fácil manejo.

Pontos negativos

Nada en contra

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

22/07/2021

España

España

Es una gran solución a los gases de mi peque

Estamos encantados con este bibe, mi peque tenía muchos gases desde que deje de darle el pecho y hemos notado mucha diferencia su uso. El diseño es muy práctico. Le pongo un 9 de nota!!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

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