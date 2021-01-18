Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Cozer a vapor e liquidificar
Cozedura a vapor saudável
Refeições simplificadas
Cozer a vapor é uma forma saudável de cozinhar. A nossa tecnologia de circulação de vapor permite que o vapor circule de baixo para cima, assegurando que todos os ingredientes são cozidos uniformemente sem ferver. Os benefícios, a textura e os sucos da cozedura são conservados para a liquidificação.
Este combinado para comida de bebé alia a cozedura a vapor à liquidificação, permitindo preparar e servir refeições para bebés facilmente. Comece por cozer os ingredientes a vapor; em seguida, liquidifique consoante a consistência pretendida e sirva.
Desde fruta e legumes com uma liquidificação muito fina, passando pela combinação de vários ingredientes, como carne, peixe e leguminosas, até à criação de texturas com mais pedaços, este combinado para comida de bebé simplifica a preparação de comida saudável para todas as fases de alimentação sólida.
Prémios
3.8
de 5
25
Críticas
81%
recomendam este produto
Nancy V
18/01/2021
België
Comprador verificado
Super handig
Snel een gezonde maaltijd voor baby/peuter. Alles in 1 pot, stomen en mixen, klaar! De pot is groot genoeg om 2 porties gelijktijdig te maken, één om in te vriezen of één voor de volgende dag.
Pontos positivos
handig 1 pot
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker
Samama
20/11/2017
Nederland
Parte da promoção
Wat een handig keuken gadget!
Wat een handige gadget! Mijn kleintje is best een hongerige baby en eten moet dan ook snel klaarstaan als hij trek heeft. Groente zoals een stukje vis, pompoen, aardappel, wortel en courgette (voor fruithapje: appel/peer en bij het mixen een banaan erbij) snij ik in blokjes, giet het nodige aantal cl (meestal glas water) in het waterreservoir en de blokjes in het stoomcabinetje en bijna klaar is kees. Ik kan in de tussentijd nog even met mijn baby spelen/afleiden tot het klaar is. En intussen hoef ik me ook geen zorgen te maken over mijn andere kleuter die door het huis en keuken heen rent. Geen gevaarlijke hete pannen, kokend water of vuur. Het duurt ongeveer 10 min om het te laten stomen. Zodra het klaar is met stomen gaat het apparaat vanzelf uit wat ik overigens een super veilig eigenschap vind! Het gestoomde water wordt opgevangen door de blender. Je krijgt er een handige spatel/lepel bij, die dien je te gebruiken om het eten uit de blender te halen en het stoomvergiet met het eten uit de blender te halen. Dat doe je door de spatel aan de bovenkant van t vergietje in de platte opening te steken en het eruit te steken aan de andere kant. Dan kun je het hete stoomcabinetje makkelijk eruit tillen. Vervolgens gooi je het gestoomde water uit de blender en de gestoomde groentes weer in de blender (van het apparaat zelf, dus geen gedoe meer met staafmixers, bekers en blenders!) en.... mixen maar! Binnen een kwartier versgemaakte babyvoeding en dat allemaal met maar 1 apparaat! Geen e-nummer potjes meer uit de winkel maar lekker huisgemaakt! En geen excuusjes meer voor de Papa's want die kunnen het nu ook!!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker
Michelle1988
14/11/2017
Nederland
Parte da promoção
Top product
Ideaal om gezonde babyvoeding mee te maken. In een handomdraai maak je voor meerdere keren eten. En doordat het apparaat ook makkelijk schoon te maken is, is het ook niet vervelend om hem te gebruiken
Esta avaliação foi feita para SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker
Esta avaliação foi feita para SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.