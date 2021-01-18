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  • Passos simples para refeições saudáveis para bebés
  • Passos simples para refeições saudáveis para bebés
  • Passos simples para refeições saudáveis para bebés
  • Passos simples para refeições saudáveis para bebés
  • Passos simples para refeições saudáveis para bebés
  • Passos simples para refeições saudáveis para bebés
  • Passos simples para refeições saudáveis para bebés
  • Passos simples para refeições saudáveis para bebés
  • Passos simples para refeições saudáveis para bebés
  • Passos simples para refeições saudáveis para bebés
  • Passos simples para refeições saudáveis para bebés
  • Passos simples para refeições saudáveis para bebés
  • Passos simples para refeições saudáveis para bebés
  • Passos simples para refeições saudáveis para bebés

Descontinuado

Philips AventCombinado para comida de bebé Essential

SCF862/02

3.8
| (25) Críticas | 81% recomendam este produto

2 Prémios

Passos simples para refeições saudáveis para bebés
Prepare refeições nutritivas para bebés em 3 passos simples: cozer a vapor, liquidificar, servir. A tecnologia de circulação de vapor coze de modo uniforme, conservando os benefícios, as texturas e os sucos para uma liquidificação rápida e simples. O design inteligente significa menos passos, para maior facilidade de utilização e limpeza.
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Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Passos simples para refeições saudáveis para bebés

  • Cozer a vapor e liquidificar

  • Cozedura a vapor saudável

  • Refeições simplificadas

Uma forma exclusiva de cozer a vapor para refeições saudáveis

Uma forma exclusiva de cozer a vapor para refeições saudáveis

Cozer a vapor é uma forma saudável de cozinhar. A nossa tecnologia de circulação de vapor permite que o vapor circule de baixo para cima, assegurando que todos os ingredientes são cozidos uniformemente sem ferver. Os benefícios, a textura e os sucos da cozedura são conservados para a liquidificação.

Basta cozer a vapor, liquidificar e servir refeições saudáveis para o bebé

Basta cozer a vapor, liquidificar e servir refeições saudáveis para o bebé

Este combinado para comida de bebé alia a cozedura a vapor à liquidificação, permitindo preparar e servir refeições para bebés facilmente. Comece por cozer os ingredientes a vapor; em seguida, liquidifique consoante a consistência pretendida e sirva.

Desde purés a pedaços, adequado a todas as fases da alimentação sólida

Desde purés a pedaços, adequado a todas as fases da alimentação sólida

Desde fruta e legumes com uma liquidificação muito fina, passando pela combinação de vários ingredientes, como carne, peixe e leguminosas, até à criação de texturas com mais pedaços, este combinado para comida de bebé simplifica a preparação de comida saudável para todas as fases de alimentação sólida.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image AWARD-612372
  • Award image AWARD-961316

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.8

de 5

25

Críticas

81%

recomendam este produto

18/01/2021

België

België

Comprador verificado

Super handig

Snel een gezonde maaltijd voor baby/peuter. Alles in 1 pot, stomen en mixen, klaar! De pot is groot genoeg om 2 porties gelijktijdig te maken, één om in te vriezen of één voor de volgende dag.

Pontos positivos

handig 1 pot

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

20/11/2017

Nederland

Nederland

Wat een handig keuken gadget!

Wat een handige gadget! Mijn kleintje is best een hongerige baby en eten moet dan ook snel klaarstaan als hij trek heeft. Groente zoals een stukje vis, pompoen, aardappel, wortel en courgette (voor fruithapje: appel/peer en bij het mixen een banaan erbij) snij ik in blokjes, giet het nodige aantal cl (meestal glas water) in het waterreservoir en de blokjes in het stoomcabinetje en bijna klaar is kees. Ik kan in de tussentijd nog even met mijn baby spelen/afleiden tot het klaar is. En intussen hoef ik me ook geen zorgen te maken over mijn andere kleuter die door het huis en keuken heen rent. Geen gevaarlijke hete pannen, kokend water of vuur. Het duurt ongeveer 10 min om het te laten stomen. Zodra het klaar is met stomen gaat het apparaat vanzelf uit wat ik overigens een super veilig eigenschap vind! Het gestoomde water wordt opgevangen door de blender. Je krijgt er een handige spatel/lepel bij, die dien je te gebruiken om het eten uit de blender te halen en het stoomvergiet met het eten uit de blender te halen. Dat doe je door de spatel aan de bovenkant van t vergietje in de platte opening te steken en het eruit te steken aan de andere kant. Dan kun je het hete stoomcabinetje makkelijk eruit tillen. Vervolgens gooi je het gestoomde water uit de blender en de gestoomde groentes weer in de blender (van het apparaat zelf, dus geen gedoe meer met staafmixers, bekers en blenders!) en.... mixen maar! Binnen een kwartier versgemaakte babyvoeding en dat allemaal met maar 1 apparaat! Geen e-nummer potjes meer uit de winkel maar lekker huisgemaakt! En geen excuusjes meer voor de Papa's want die kunnen het nu ook!!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

14/11/2017

Nederland

Nederland

Top product

Ideaal om gezonde babyvoeding mee te maken. In een handomdraai maak je voor meerdere keren eten. En doordat het apparaat ook makkelijk schoon te maken is, is het ook niet vervelend om hem te gebruiken

Esta avaliação foi feita para SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

Esta avaliação foi feita para SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

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  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 