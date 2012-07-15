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Descontinuado
Etapa 1
Mordedor para os dentes da frente
Este mordedor tem texturas diferentes para fornecer vários níveis de pressão para acalmar a dor dos primeiros dentes do seu bebé.
Sem BPA – de acordo com a Directiva 2011/8/UE.
4.8
de 5
5
Críticas
100%
recomendam este produto
Angiepou
15/07/2012
France
Anneau très apprécié par mes jumeaux
Cet anneau permet de le mâchouiller mais également de masser/frotter les gencives. Facile à prendre en main et facile à mettre à la bouche.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF890/01 Anneaux de dentition
Sim, recomendo este produto
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LenatheMom
05/10/2020
Deutschland
Perfekt für die Kleinen
Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.
Pontos positivos
Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst
Pontos negativos
Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF890/01 Beißring im Tierdesign
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nenet
22/09/2017
Nederland
Erg veelzijdig gebruik.
Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.
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Esta avaliação foi feita para SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
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