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  • Adapta-se à boca e às mãos dos bebés
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Descontinuado

AventGama de mordedores com desenhos de animais

SCF890/01

4.8
| (5) Críticas | 100% recomendam este produto
Adapta-se à boca e às mãos dos bebés
Os mordedores em forma de animal sem BPA SCF890/01 da Avent massajam as gengivas doridas do seu bebé ao longo das diferentes fases da dentição. Os designs coloridos e divertidos adaptam-se perfeitamente às mãos e boca do seu bebé para ajudar a acalmar a dor dos primeiros dentes.
Ver todos os benefícios

Mordedor que ajuda a aliviar a dor dos primeiros dentes

Adapta-se à boca e às mãos dos bebés

  • Etapa 1

  • Mordedor para os dentes da frente

Com texturas para o seu bebé morder quando os dentes da frente começam a romper

Com texturas para o seu bebé morder quando os dentes da frente começam a romper

Este mordedor tem texturas diferentes para fornecer vários níveis de pressão para acalmar a dor dos primeiros dentes do seu bebé.

Os mordedores da Philips Avent não contêm BPA e ftalatos

Os mordedores da Philips Avent não contêm BPA e ftalatos

Sem BPA – de acordo com a Directiva 2011/8/UE.

Pode ser esterilizado num esterilizador da Philips Avent

Pode ser esterilizado num esterilizador da Philips Avent

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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4.8

de 5

5

Críticas

100%

recomendam este produto

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1

15/07/2012

France

France

Anneau très apprécié par mes jumeaux

Cet anneau permet de le mâchouiller mais également de masser/frotter les gencives. Facile à prendre en main et facile à mettre à la bouche.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF890/01 Anneaux de dentition

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05/10/2020

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kleinen

Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.

Pontos positivos

Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst

Pontos negativos

Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet

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Esta avaliação foi feita para SCF890/01 Beißring im Tierdesign

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22/09/2017

Nederland

Nederland

Erg veelzijdig gebruik.

Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.

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Esta avaliação foi feita para SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

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