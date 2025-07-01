Os mesmos produtos, uma nova classificação

Estamos a alterar o nosso sistema de classificação baseado no fluxo e ritmo de sucção de cada bebé. Comece com a tetina fornecida com o biberão. Experimente um fluxo mais lento se o bebé tiver leite a sair da boca ou a engolir muito rápido. Experimente um fluxo mais elevado se o bebé estiver a brincar com a tetina em vez de beber ou parecer frustrado. Enquanto fazemos esta atualização, poderá encontrar qualquer uma das classificações nas embalagens dos produtos.