SCY903/73
Suporta o ritmo de consumo individual do bebé
A tetina Natural Response liberta leite apenas quando o bebé bebe ativamente. Os bebés podem beber ao seu próprio ritmo, tal como no peito, o que faz com que seja fácil combinar a amamentação e a alimentação a biberão. É importante encontrar a tetina certa. Veja mais informações abaixo.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
A tetina de resposta natural funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé bebe ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o leite também pausa.
A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a sensação da mama, ajudando o bebé a agarrar e a alimentar-se de forma confortável.
Se o seu recém-nascido não estiver constantemente a obter leite suficiente durante as sessões de amamentação ou tiver complicações na obtenção de leite, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se ocorrerem problemas de alimentação persistentes, consulte um profissional de saúde.
A válvula anticólicas foi concebida para manter o ar fora da barriga do bebé durante a alimentação, de modo a reduzir as cólicas e o desconforto.
A abertura da tetina foi concebida para libertar leite apenas quando o bebé está a alimentar-se. Deste modo, consegue evitar a perda de leite, seja em casa ou fora de casa.
Os bebés alimentam-se de forma diferente e desenvolvem-se ao seu próprio ritmo. Concebemos uma gama de tetinas com diferentes fluxos, para que possa encontrar a ideal para o seu bebé e personalizar o seu biberão. Todas as tetinas Natural Response são fabricados com silicone macio.
Estamos a alterar o nosso sistema de classificação baseado no fluxo e ritmo de sucção de cada bebé. Comece com a tetina fornecida com o biberão. Experimente um fluxo mais lento se o bebé tiver leite a sair da boca ou a engolir muito rápido. Experimente um fluxo mais elevado se o bebé estiver a brincar com a tetina em vez de beber ou parecer frustrado. Enquanto fazemos esta atualização, poderá encontrar qualquer uma das classificações nas embalagens dos produtos.
O gargalo largo do biberão facilita o enchimento e a limpeza. Tem apenas algumas peças para uma montagem rápida e simples.
O biberão ergonómico é fácil de segurar em qualquer ângulo, proporcionando o máximo conforto possível durante a alimentação. Fácil de agarrar com as suas mãos ou com mãos mais pequenas.
Misture e combine a nossa bomba tira-leite, o biberão e o copo para criar um produto que funcione para si, quando precisar.
Os biberões e as tetinas da Philips Avent são fabricados com material sem BPA*.
Os nossos novos biberões Natural Response são diferentes dos biberões de fluxo livre. Tal como a amamentação, pode precisar de algumas tentativas até o bebé se habituar, é perfeitamente natural.
