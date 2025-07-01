Termos de pesquisa

    Suporta o ritmo de consumo individual do bebé

      Philips Avent Natural Response Biberão

      SCY903/73

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Suporta o ritmo de consumo individual do bebé

      A tetina Natural Response liberta leite apenas quando o bebé bebe ativamente. Os bebés podem beber ao seu próprio ritmo, tal como no peito, o que faz com que seja fácil combinar a amamentação e a alimentação a biberão. É importante encontrar a tetina certa. Veja mais informações abaixo.

      Philips Avent Natural Response Biberão

      Suporta o ritmo de consumo individual do bebé

      Uma tetina que funciona como um peito

      • 3 biberões
      • 260 ml
      • Tetina de fluxo médio
      • 3-6 m
      A tetina liberta leite quando o bebé bebe ativamente

      A tetina liberta leite quando o bebé bebe ativamente

      A tetina de resposta natural funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé bebe ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o leite também pausa.

      Agarrar natural com tetina em forma de mama

      Agarrar natural com tetina em forma de mama

      A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a sensação da mama, ajudando o bebé a agarrar e a alimentar-se de forma confortável.

      É importante encontrar a tetina certa

      É importante encontrar a tetina certa

      Se o seu recém-nascido não estiver constantemente a obter leite suficiente durante as sessões de amamentação ou tiver complicações na obtenção de leite, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se ocorrerem problemas de alimentação persistentes, consulte um profissional de saúde.

      Concebido para reduzir as cólicas e o desconforto

      Concebido para reduzir as cólicas e o desconforto

      A válvula anticólicas foi concebida para manter o ar fora da barriga do bebé durante a alimentação, de modo a reduzir as cólicas e o desconforto.

      O design antiderrames da tetina evita salpicos e perda de leite

      O design antiderrames da tetina evita salpicos e perda de leite

      A abertura da tetina foi concebida para libertar leite apenas quando o bebé está a alimentar-se. Deste modo, consegue evitar a perda de leite, seja em casa ou fora de casa.

      Escolha o fluxo adequado ao seu bebé

      Escolha o fluxo adequado ao seu bebé

      Os bebés alimentam-se de forma diferente e desenvolvem-se ao seu próprio ritmo. Concebemos uma gama de tetinas com diferentes fluxos, para que possa encontrar a ideal para o seu bebé e personalizar o seu biberão. Todas as tetinas Natural Response são fabricados com silicone macio.

      Os mesmos produtos, uma nova classificação

      Os mesmos produtos, uma nova classificação

      Estamos a alterar o nosso sistema de classificação baseado no fluxo e ritmo de sucção de cada bebé. Comece com a tetina fornecida com o biberão. Experimente um fluxo mais lento se o bebé tiver leite a sair da boca ou a engolir muito rápido. Experimente um fluxo mais elevado se o bebé estiver a brincar com a tetina em vez de beber ou parecer frustrado. Enquanto fazemos esta atualização, poderá encontrar qualquer uma das classificações nas embalagens dos produtos.

      Utilização simples, limpeza fácil e montagem rápida

      Utilização simples, limpeza fácil e montagem rápida

      O gargalo largo do biberão facilita o enchimento e a limpeza. Tem apenas algumas peças para uma montagem rápida e simples.

      Fácil de segurar mesmo com as mãos pequenas

      Fácil de segurar mesmo com as mãos pequenas

      O biberão ergonómico é fácil de segurar em qualquer ângulo, proporcionando o máximo conforto possível durante a alimentação. Fácil de agarrar com as suas mãos ou com mãos mais pequenas.

      Compatível com toda a gama Philips Avent

      Compatível com toda a gama Philips Avent

      Misture e combine a nossa bomba tira-leite, o biberão e o copo para criar um produto que funcione para si, quando precisar.

      As tetinas e os biberões Natural Response são isentos de BPA*

      As tetinas e os biberões Natural Response são isentos de BPA*

      Os biberões e as tetinas da Philips Avent são fabricados com material sem BPA*.

      Seja paciente enquanto o bebé se adapta

      Seja paciente enquanto o bebé se adapta

      Os nossos novos biberões Natural Response são diferentes dos biberões de fluxo livre. Tal como a amamentação, pode precisar de algumas tentativas até o bebé se habituar, é perfeitamente natural.

      Especificações técnicas

      • Material

        Tetina
        • Silicone
        • Sem BPA*

      • Inclui

        Biberão de 260 ml/9 oz
        3  unid.
        Tetina de fluxo médio
        3 unid.

      • Funções

        Funcionalidades da tetina
        • Agarrar natural da tetina
        • Design antiderrames
        • Macio e flexível
        • Válvula anticólicas

      • 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

