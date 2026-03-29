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  • Suporta o ritmo de consumo individual do bebé
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Philips Avent Natural ResponseBiberão

SCY903/74

4.7
| (382) Críticas | 97% recomendam este produto
Suporta o ritmo de consumo individual do bebé
A tetina Natural Response liberta leite apenas quando o bebé bebe ativamente. Os bebés podem beber ao seu próprio ritmo, tal como no peito, o que faz com que seja fácil combinar a amamentação e a alimentação a biberão. É importante encontrar a tetina certa. Veja mais informações abaixo.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Uma tetina que funciona como um peito

Suporta o ritmo de consumo individual do bebé

  • 1 biberão

  • 260 ml

  • Tetina de fluxo médio

  • 3-6 m

A tetina liberta leite quando o bebé bebe ativamente

A tetina liberta leite quando o bebé bebe ativamente

A tetina de resposta natural funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé bebe ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o leite também pausa.

Agarrar natural com tetina em forma de mama

Agarrar natural com tetina em forma de mama

A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a sensação da mama, ajudando o bebé a agarrar e a alimentar-se de forma confortável.

É importante encontrar a tetina certa

É importante encontrar a tetina certa

Todos aprendemos ao nosso próprio ritmo. Saber mamar é uma habilidade aprendida e alguns bebés desenvolvem-na mais rapidamente do que outros. É por isso que alguns bebés podem inicialmente beneficiar da nossa tetina de "Primeiro fluxo" (tetina 0) antes de avançarem para as tetinas Natural Response. Mude para a tetina de "Primeiro fluxo" se o seu bebé demorar mais de 20 minutos a beber 50 ml com as tetinas Natural Response. Experimente uma tetina Natural Response com um fluxo mais elevado se o seu bebé estiver a brincar com a tetina em vez de beber ou parecer frustrado. Se as dificuldades de alimentação persistirem, consulte um profissional de saúde.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

382

Críticas

97%

recomendam este produto

29/03/2026

Portugal

Portugal

Biberão

Super recomendo a utilização deste produto. Corresponde ao que produto.

Pontos positivos

Todas, leve e segura

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberão

Sim, recomendo este produto

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29/03/2026

Portugal

Portugal

Biberão prático e

Este biberão é idêntico a mamã da mãe o que facilita a combinação do biberão com o dar a mamã. É muito prático ma medida em que é fácil de lavar, de fácil adaptação e reflete no escuro.

Pontos positivos

Fácil de lavar, adaptação rápida á retina, idêntico a mamã da mãe, brilha no escuro...

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27/03/2026

Portugal

Portugal

Excelente biberão para noites tranquilas

Escolhi esta classificação porque este biberão superou as minhas expectativas, especialmente durante a noite. O sistema Natural Response permite um fluxo mais natural, semelhante ao da amamentação, o que ajudou bastante na adaptação do bebé. Notei menos cólicas e menos desconforto após as mamadas, o que fez toda a diferença no descanso do bebé — e também no nosso! Gosto particularmente do design ergonómico, que é fácil de segurar, e do facto de ser simples de montar e limpar. Além disso, o material é resistente e transmite confiança. É claramente um produto pensado para o conforto do bebé e a praticidade dos pais. Recomendaria este biberão a pais que procuram uma solução eficaz, confortável e que respeite o ritmo natural do bebé, especialmente para uso noturno.

Pontos positivos

• Fluxo natural que respeita o ritmo do bebé • Ajuda a reduzir cólicas • Fácil de limpar e montar • Design ergonómico e resistente • Ideal para uso noturno

Pontos negativos

• Preço um pouco mais elevado comparado com outros biberões • Pode exigir alguma adaptação inicial dependendo do bebé

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011