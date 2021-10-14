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  • Liberdade sem fios. Som potente.
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Descontinuado

3000 seriesAuscultadores Bluetooth

SHB3595BK/10

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Liberdade sem fios. Som potente.
Os auriculares Bluetooth compactos SHB3595 proporcionam um som potente com até 6 horas de entretenimento musical sem fios. Solução portátil para uma utilização prática.
Ver todos os benefícios

Liberdade sem fios. Som potente.

  • Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada

  • Auriculares

  • 6 horas de reprodução

Suporte de Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Suporte de Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Emparelhe os seus auscultadores com qualquer dispositivo Bluetooth para desfrutar de música num som cristalino - sem fios.

Escolha entre 3 pares de capas para a adaptação perfeita para si

Escolha entre 3 pares de capas para a adaptação perfeita para si

As almofadas estão disponíveis em 3 tamanhos – pequeno, médio e grande – para uma adaptação perfeita e personalizada.

Diafragmas eficientes de 8,6 mm proporcionam som nítido e potente

Diafragmas eficientes de 8,6 mm proporcionam som nítido e potente

Os diafragmas de altifalante compactos e eficientes de 8,6 mm fornecem um som preciso com graves potentes, para um maior prazer de audição em movimento.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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14/10/2021

España

España

La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...

Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.

Pontos negativos

Por el tiempo de duración no recomedaría este producto

Esta avaliação foi feita para 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

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