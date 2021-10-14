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Descontinuado
SHB3595BK/10
Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada
Auriculares
6 horas de reprodução
Emparelhe os seus auscultadores com qualquer dispositivo Bluetooth para desfrutar de música num som cristalino - sem fios.
As almofadas estão disponíveis em 3 tamanhos – pequeno, médio e grande – para uma adaptação perfeita e personalizada.
Os diafragmas de altifalante compactos e eficientes de 8,6 mm fornecem um som preciso com graves potentes, para um maior prazer de audição em movimento.
1.0
de 5
1
Avaliaç.
Ericwm
14/10/2021
España
La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...
Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.
Pontos negativos
Por el tiempo de duración no recomedaría este producto
Esta avaliação foi feita para 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth
Esta avaliação foi feita para 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth