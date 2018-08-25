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  • Sinta-o. BASS+
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Descontinuado

Auscultadores sem fios Bluetooth®

SHB4305BK/00

3.4
| (8) Críticas
Sinta-o. BASS+
Som surpreendentemente potente num formato compacto e robusto. Com diafragma de altifalantes especialmente sintonizados para proporcionar graves fortes, os auscultadores Philips BASS+ com Bluetooth garantem um fantástico isolamento de som e liberdade sem fios, permitindo-lhe desfrutar ao máximo das suas músicas.
Ver todos os benefícios

Sinta-o. BASS+

  • Diafragmas de 12,2 mm/posterior fechada

  • Auriculares

  • 6 horas de reprodução

  • Extremamente confortáveis

Diafragmas potentes de 12,2 mm do altifalante

Diafragmas potentes de 12,2 mm do altifalante

Estes graves fortes e potentes permitem sentir realmente o ritmo. Os diafragmas potentes de 12,2 mm do altifalante garantem graves fortes num formato elegante e compacto.

A bateria recarregável proporciona até 6 horas de tempo de reprodução

A bateria recarregável proporciona até 6 horas de tempo de reprodução

Com 6 horas de tempo de reprodução, terá carga suficiente para manter a música em reprodução durante todo o dia.

Tecnologia Bluetooth sem fios

Tecnologia Bluetooth sem fios

Emparelhe facilmente os seus auscultadores com qualquer dispositivo Bluetooth para ouvir música sem fios.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.4

de 5

8

Críticas

3

25/08/2018

France

France

Un son HIFI, puissant et propre

Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille

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Esta avaliação foi feita para SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

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29/04/2018

Italia

Italia

Compralo Che Aspetti....

Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !

Esta avaliação foi feita para SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

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29/05/2019

België

België

Perfect

Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.

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Esta avaliação foi feita para SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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