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Descontinuado
SHB4305BK/00
Diafragmas de 12,2 mm/posterior fechada
Auriculares
6 horas de reprodução
Extremamente confortáveis
Estes graves fortes e potentes permitem sentir realmente o ritmo. Os diafragmas potentes de 12,2 mm do altifalante garantem graves fortes num formato elegante e compacto.
Com 6 horas de tempo de reprodução, terá carga suficiente para manter a música em reprodução durante todo o dia.
Emparelhe facilmente os seus auscultadores com qualquer dispositivo Bluetooth para ouvir música sem fios.
3.4
de 5
8
Críticas
angel42
25/08/2018
France
Un son HIFI, puissant et propre
Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille
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Esta avaliação foi feita para SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
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Rob69
29/04/2018
Italia
Compralo Che Aspetti....
Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !
Esta avaliação foi feita para SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
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JaroN
29/05/2019
België
Perfect
Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.
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Esta avaliação foi feita para SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
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Os resultados reais podem variar