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Descontinuado
SHB5900BL/00
Graves ricos em todos os locais
Os auriculares compactos SHB5900 Bluetooth® fornecem diafragmas potentes com até 6 horas de entretenimento musical sem fios. A funcionalidade MusicChain permite-lhe partilhar música com os amigos através do emparelhamento com outros auriculares com MusicChain.
Diafragmas de 8 mm/posterior fechada
Auriculares
NFC
O formato oval da saída de som tubo surgiu com base numa pesquisa exaustiva relativa ao ouvido humano. Concebido para se adaptar a qualquer ouvido de forma confortável, o formato ergonómico assegura adaptação e conforto ótimos para desfrutar da música ao máximo.
Emparelhe o seu dispositivo inteligente com os seus auscultadores através de Bluetooth e desfrute da liberdade de música e chamadas telefónicas com som cristalino, sem confusão de cabos. Mude de faixa e atenda chamadas com o telecomando fácil de utilizar.
As aplicações ovais na saída de som bloqueiam o ruído ambiente, enquanto a sua estrutura semi-fechada fornece um desempenho de graves melhorado.
4.1
de 5
18
Críticas
Khush
06/04/2017
United Kingdom
Excellent and easy to operate and great battery life
I have been using this for a year now.its one of the best bluetooth headset i have used so far.
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Esta avaliação foi feita para SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones
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FredSav
10/02/2016
France
Léger, son impeccable, bonne autonomie
Adepte du BT avec un ancien modèle à arceau de la même marque, je suis passé à l'intra auriculaire. L'appareil est très léger, le câble semble robuste et le son est très bon (il faut aimer les graves). La connexion BT est impeccable, l'appareil s'appaire en un clin d'oeil (je n'ai pas pu le faire en NFC, pas compris). L'autonomie est d'environ 5-6 jours si on l'utilise 2h par jour environ. Donc excellent.
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derhegga
17/06/2017
Deutschland
Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit
Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben
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Esta avaliação foi feita para SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
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Os resultados reais podem variar