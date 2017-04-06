ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Imagem principal
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Imagem principal

Descontinuado

Auscultadores sem fios Bluetooth®

SHB5900BL/00

4.1

| (18) Críticas

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto

Graves ricos em todos os locais

Os auriculares compactos SHB5900 Bluetooth® fornecem diafragmas potentes com até 6 horas de entretenimento musical sem fios. A funcionalidade MusicChain permite-lhe partilhar música com os amigos através do emparelhamento com outros auriculares com MusicChain.

Ver todos os benefícios

Sem fios com óptimo som e uma adaptação perfeita

Graves ricos em todos os locais

  • Diafragmas de 8 mm/posterior fechada

  • Auriculares

  • NFC

Saída de som oval ergonómica para uma adaptação verdadeiramente confortável

Saída de som oval ergonómica para uma adaptação verdadeiramente confortável

O formato oval da saída de som tubo surgiu com base numa pesquisa exaustiva relativa ao ouvido humano. Concebido para se adaptar a qualquer ouvido de forma confortável, o formato ergonómico assegura adaptação e conforto ótimos para desfrutar da música ao máximo.

Controlo sem fios e entretenimento com música e chamadas

Controlo sem fios e entretenimento com música e chamadas

Emparelhe o seu dispositivo inteligente com os seus auscultadores através de Bluetooth e desfrute da liberdade de música e chamadas telefónicas com som cristalino, sem confusão de cabos. Mude de faixa e atenda chamadas com o telecomando fácil de utilizar.

Aplicações ovais na saída de som bloqueiam o ruído ambiente

Aplicações ovais na saída de som bloqueiam o ruído ambiente

As aplicações ovais na saída de som bloqueiam o ruído ambiente, enquanto a sua estrutura semi-fechada fornece um desempenho de graves melhorado.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

18

Críticas

2

06/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent and easy to operate and great battery life

I have been using this for a year now.its one of the best bluetooth headset i have used so far.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

10/02/2016

France

France

Léger, son impeccable, bonne autonomie

Adepte du BT avec un ancien modèle à arceau de la même marque, je suis passé à l'intra auriculaire. L'appareil est très léger, le câble semble robuste et le son est très bon (il faut aimer les graves). La connexion BT est impeccable, l'appareil s'appaire en un clin d'oeil (je n'ai pas pu le faire en NFC, pas compris). L'autonomie est d'environ 5-6 jours si on l'utilise 2h par jour environ. Donc excellent.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

17/06/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit

Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Os resultados reais podem variar