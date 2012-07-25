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Descontinuado

Auscultadores hi-fi sem fios

SHC2000/00

3.7

| (15) Críticas

Ligação sem fios por infravermelhos

Estes auscultadores sem fios de tamanho total, por infravermelhos e recarregáveis, combinam a qualidade e a utilização prática, permitindo-lhe desfrutar da sua música ou do seu televisor em sua casa.

Ver todos os benefícios

Para TV

Ligação sem fios por infravermelhos

  • Adaptação ajustável

  • Transmissão de infravermelhos

O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.

Os materiais leves e duradouros de boa qualidade destes auscultadores Philips melhoram o conforto em utilizações prolongadas.

Fita interna para a cabeça com auto-ajuste garante adaptação confortável

O aro para a cabeça destes auscultadores Philips facilita uma adaptação perfeita à cabeça. O mecanismo ajusta-se automaticamente para maior conforto.

O ALC ajuda a evitar a distorção audível dos sinais de entrada

Este circuito electrónico inteligente assegura que o nível de entrada de áudio é ajustado automaticamente para o valor ideal, evitando a distorção e preservando o prazer da audição.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

15

Críticas

2

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones.

Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHC2000 Wireless Headphone

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

a good product for nighy time listening

I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.

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Esta avaliação foi feita para SHC2000 Wireless hi-fi headphones

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31/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Clear sound, no hiss

I ordered two of these for use with TV. They fit better than any headphones I have used before and the infra-red system provides far better sound quality than my previous Sony 'radio signal' headphones.

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Esta avaliação foi feita para SHC2000 Wireless Headphone

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