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Descontinuado

Auscultadores Hi-Fi sem fios

SHC5112/10

3.6

| (5) Críticas

Liberdade sem fios

Acabaram-se as preocupações com os cabos, com estes auscultadores da Philips pode movimentar-se livremente pela casa para desfrutar da sua música. Com o design recarregável e leve, não tem de se preocupar com longos períodos de utilização.

Ver todos os benefícios

Auscultadores totalmente recarregáveis

Liberdade sem fios

  • Over-ear

Opte por 2 canais para minimizar as interferências

Ao optar por dois canais de transmissão, o prazer da audição está sempre garantido porque passa facilmente para o que tiver melhor recepção.

2 auscultadores para poder partilhar a música com um amigo

Com os dois conjuntos de auscultadores, pode partilhar o prazer da audição 'pessoal' com um amigo.

Totalmente recarregável

Estes auscultadores foram concebidos para utilização com pilhas recarregáveis. Não precisa de se preocupar com os custos da utilização regular.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

5

Críticas

5
2
1

04/01/2018

France

France

Pratique d'installation et d'usage

Répond pleinement à notre besoin, c'est à dire écouter à 2 la télé, sans gêner ou être gêné par l'environnement. Très facile d'installation. Attention a bien vérifier que l'écran soit équipé d'une prise Jack, type écouteurs. Sur notre écran, un logo représentant un casque signale la prise Jack.

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Esta avaliação foi feita para SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil

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01/12/2017

France

France

Bonne qualité de son, mais.......

Problème de charge des batteries, 12 heures de charge par casque pour 6 heures d'écoute. Fourniture de piles neuves par Philips au titre de la garantie. Aucune amélioration. soit 2 casques, 1 chargeur donc 12heures X 2. C'est un peu long Service en ligne prévenu, en attente de solution.

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16/10/2017

France

France

Bon produit

Produit de bonne qualité de son. Pas de bruits parasites. Confort et légèreté. Bon rapport qualité prix. Ces casques remplacent ceux que j'avais auparavant qui ont duré 20 ans

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