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Descontinuado
SHC5112/10
Liberdade sem fios
Acabaram-se as preocupações com os cabos, com estes auscultadores da Philips pode movimentar-se livremente pela casa para desfrutar da sua música. Com o design recarregável e leve, não tem de se preocupar com longos períodos de utilização.
Over-ear
Ao optar por dois canais de transmissão, o prazer da audição está sempre garantido porque passa facilmente para o que tiver melhor recepção.
Com os dois conjuntos de auscultadores, pode partilhar o prazer da audição 'pessoal' com um amigo.
Estes auscultadores foram concebidos para utilização com pilhas recarregáveis. Não precisa de se preocupar com os custos da utilização regular.
3.6
de 5
5
Críticas
Laurent974
04/01/2018
France
Pratique d'installation et d'usage
Répond pleinement à notre besoin, c'est à dire écouter à 2 la télé, sans gêner ou être gêné par l'environnement. Très facile d'installation. Attention a bien vérifier que l'écran soit équipé d'une prise Jack, type écouteurs. Sur notre écran, un logo représentant un casque signale la prise Jack.
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Dragnelle
01/12/2017
France
Bonne qualité de son, mais.......
Problème de charge des batteries, 12 heures de charge par casque pour 6 heures d'écoute. Fourniture de piles neuves par Philips au titre de la garantie. Aucune amélioration. soit 2 casques, 1 chargeur donc 12heures X 2. C'est un peu long Service en ligne prévenu, en attente de solution.
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Brigitte24
16/10/2017
France
Bon produit
Produit de bonne qualité de son. Pas de bruits parasites. Confort et légèreté. Bon rapport qualité prix. Ces casques remplacent ceux que j'avais auparavant qui ont duré 20 ans
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