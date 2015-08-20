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Descontinuado
SHD9000/10
A verdadeira qualidade de som de CD com ligação sem fios digital
Auscultadores com áudio descomprimido da Kleer garantem uma transmissão sem perdas e 100% de fidelidade da gravação original. Com um alcance de transmissão de 100 m e um confortável aro para a cabeça com interior auto-ajustável, este proporciona uma experiência de entretenimento musical em casa sem quaisquer incómodos.
Over-ear
Preto
2 pilhas AAA NiMh para um peso ideal
Os diafragmas dos altifalantes de 40 mm em neodímio proporcionam um desempenho superior de som Hi-Fi.
A transmissão digital de 2,4 GHz evita a compressão e a perda de dados entre o transmissor e os auscultadores. Os sinais digitais são convertidos em sinais analógicos no final do processo de transmissão. O resultado final é uma qualidade sonora soberba, com acústica suave e perdas de dados mínimas.
4.0
de 5
35
Críticas
AngelMax42
20/08/2015
España
Unos auriculares muy buenos y un sonido excelente.
Buen diseño y acabado excelente sonido y menos tiempo de carga de bateria.
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Esta avaliação foi feita para SHD9000 Auriculares inalámbricos digitales
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jomisma
19/12/2013
España
Producto excelente
Fue un regalo para mi padre. Estaba interesado en un producto fiable y cómodo para escuchar la televisión con nitidez y autonomía. El resultado es altamente satisfactorio.
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Cram
15/03/2016
France
Très bon produit
Plus je l'utilise et plus en suis satisfait. L'équilibre des fréquences est parfait, ce casque est d'un grand confort, on fini par l'oublier.
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Esta avaliação foi feita para SHD9000 Casque sans fil numérique
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