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Descontinuado

Auscultadores Sem Fios Digitais

SHD9000/10

4

| (35) Críticas

A verdadeira qualidade de som de CD com ligação sem fios digital

Auscultadores com áudio descomprimido da Kleer garantem uma transmissão sem perdas e 100% de fidelidade da gravação original. Com um alcance de transmissão de 100 m e um confortável aro para a cabeça com interior auto-ajustável, este proporciona uma experiência de entretenimento musical em casa sem quaisquer incómodos.

Ver todos os benefícios

Áudio descomprimido da Kleer

A verdadeira qualidade de som de CD com ligação sem fios digital

  • Over-ear

  • Preto

2 pilhas recarregáveis AAA NiMh para um peso ideal

2 pilhas AAA NiMh para um peso ideal

Altifalantes de 40 mm em neodímio de alta potência

Altifalantes de 40 mm em neodímio de alta potência

Os diafragmas dos altifalantes de 40 mm em neodímio proporcionam um desempenho superior de som Hi-Fi.

A transmissão digital assegura uma recepção forte

A transmissão digital de 2,4 GHz evita a compressão e a perda de dados entre o transmissor e os auscultadores. Os sinais digitais são convertidos em sinais analógicos no final do processo de transmissão. O resultado final é uma qualidade sonora soberba, com acústica suave e perdas de dados mínimas.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

35

Críticas

1

20/08/2015

España

España

Unos auriculares muy buenos y un sonido excelente.

Buen diseño y acabado excelente sonido y menos tiempo de carga de bateria.

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Esta avaliação foi feita para SHD9000 Auriculares inalámbricos digitales

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19/12/2013

España

España

Producto excelente

Fue un regalo para mi padre. Estaba interesado en un producto fiable y cómodo para escuchar la televisión con nitidez y autonomía. El resultado es altamente satisfactorio.

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15/03/2016

France

France

Très bon produit

Plus je l'utilise et plus en suis satisfait. L'équilibre des fréquences est parfait, ce casque est d'un grand confort, on fini par l'oublier.

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