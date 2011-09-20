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Descontinuado

CineosAuscultadores Sem Fios Digitais

SHD9100/00

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Transmissão nítida

Auscultadores Hi-Fi sem fios digitais da Philips para a recepção de som mais nítida possível. O ruído de fundo é virtualmente eliminado, proporcionando-lhe um som extremamente nítido. A estação de base energizante com indicador do estado da bateria garante um carregamento fácil.

Ver todos os benefícios

Auscultadores Hi-Fi sem fios digitais

Transmissão nítida

3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves

Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.

Transmissão e áudio digital para uma qualidade perfeita

O sinal áudio é digital desde a ligação de transmissão até aos auscultadores, assegurando uma melhor qualidade e uma excelente resistência a interferências.

A fita para a cabeça adaptável aumenta o conforto numa utilização prolongada

A fita para a cabeça 'Ajuste automático' devidamente almofadada com uma malha adaptável integrada, assegura um conforto e uma sensação de frescura durante intervalos prolongados de utilização.

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

20/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

20/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

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