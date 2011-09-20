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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Transmissão nítida
Auscultadores Hi-Fi sem fios digitais da Philips para a recepção de som mais nítida possível. O ruído de fundo é virtualmente eliminado, proporcionando-lhe um som extremamente nítido. A estação de base energizante com indicador do estado da bateria garante um carregamento fácil.
Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.
O sinal áudio é digital desde a ligação de transmissão até aos auscultadores, assegurando uma melhor qualidade e uma excelente resistência a interferências.
A fita para a cabeça 'Ajuste automático' devidamente almofadada com uma malha adaptável integrada, assegura um conforto e uma sensação de frescura durante intervalos prolongados de utilização.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
spanjool
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
jsmulders
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone