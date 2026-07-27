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  • Saída dos graves
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Descontinuado

Auscultadores com auriculares

SHE1350/00

Saída dos graves
Com desempenho dos graves melhorado, estes auriculares reproduzem música de alta qualidade.
Ver todos os benefícios

para som melhorado

Saída dos graves

  • Diafragmas de 14,8 mm/posterior aberta

  • Auricular

A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado

A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado com graves profundos e ricos.

O diafragma do altifalante de 14,8 mm optimiza o conforto de utilização

Suficientemente pequeno para um conforto de utilização perfeito e suficientemente grande para proporcionar um som nítido e sem distorção, o diafragma dos altifalantes de 14,8 mm tem o tamanho certo para o verdadeiro prazer da audição.

Especificações técnicas

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