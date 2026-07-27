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Descontinuado
SHE1350/00
Diafragmas de 14,8 mm/posterior aberta
Auricular
A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado com graves profundos e ricos.
Suficientemente pequeno para um conforto de utilização perfeito e suficientemente grande para proporcionar um som nítido e sem distorção, o diafragma dos altifalantes de 14,8 mm tem o tamanho certo para o verdadeiro prazer da audição.
Críticas