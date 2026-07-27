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Descontinuado
SHE2305PP/00
Diafragmas de 12,2 mm; auricular aberto
Microfone integrado
Rosa e púrpura
Extremamente confortáveis
Marque a diferença com cabos com gradientes de cores vivas e estrutura transparente. Os diafragmas acústicos em neodímio de 12,2 mm proporcionam-lhe som nítido e cristalino e graves satisfatórios.
A forma oval destes auriculares leves permite-lhe desfrutar das suas musicas favoritas com um conforto autêntico.
O comando no fio torna mais fácil atender uma chamada ou parar a música. Tudo sem tocar no seu smartphone. O microfone incorporado com cancelamento de eco mantém o som nítido enquanto fala.
Críticas