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Descontinuado

Auscultadores com auriculares e microfone

SHE2305PP/00

Seja o centro das atenções
Ouça as suas músicas favoritas onde quer que vá. Estes auriculares estão disponíveis em quatro paletas de cores vivas e apresentam uma estrutura transparente com cabos com gradiente de cor. Porquê passar despercebido quando nasceu para se destacar?
Ver todos os benefícios

Seja o centro das atenções

  • Diafragmas de 12,2 mm; auricular aberto

  • Microfone integrado

  • Rosa e púrpura

  • Extremamente confortáveis

Cabos com gradientes de cores vivas. Estrutura transparente

Marque a diferença com cabos com gradientes de cores vivas e estrutura transparente. Os diafragmas acústicos em neodímio de 12,2 mm proporcionam-lhe som nítido e cristalino e graves satisfatórios.

Auriculares ovais leves para conforto

A forma oval destes auriculares leves permite-lhe desfrutar das suas musicas favoritas com um conforto autêntico.

Comando no fio. Alterne facilmente entre música e chamadas

O comando no fio torna mais fácil atender uma chamada ou parar a música. Tudo sem tocar no seu smartphone. O microfone incorporado com cancelamento de eco mantém o som nítido enquanto fala.

Especificações técnicas

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