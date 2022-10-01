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Descontinuado

Auscultadores

SHE3200BK/00

4.7

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto
Púrpura
Púrpura
Rosa
Rosa
Verde
Verde

Graves profundos, som nítido

Desenhados para um ajuste e conforto ideais, os auriculares SHE3200 incluem diafragmas de 14,2 mm e abertura de graves para graves profundos e som nítido. Disponíveis numa selecção de seis cores vibrantes que combinam com o seu relógio Apple.

Ver todos os benefícios

Desenhados para um ajuste confortável com geometria do ouvido

Graves profundos, som nítido

  • Diafragmas de 14,2 mm / abertos

  • Auricular

Design Flexi-Grip para durabilidade

Design Flexi-Grip para durabilidade

Uma peça macia e flexível, que liga a estrutura ao cabo, protege a ligação do cabo contra danos, mesmo se dobrado fortemente.

Os ímanes em neodímio melhoram o desempenho dos graves

Os ímanes em neodímio melhoram o desempenho dos graves

O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte e maior sensibilidade numa bobina de voz, oferecendo uma melhor resposta dos graves e melhor qualidade geral do som.

Desenhados para um ajuste confortável com geometria do ouvido

O design é baseado na geometria do ouvido para uma utilização confortável e adaptação segura para todos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

01/10/2022

Deutschland

Deutschland

bessere gibt es nicht mehr SCHADE

Super besser geht nicht leider bekommt man diese nict mehr

Pontos positivos

alles gut

Pontos negativos

keine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE3200BK Kopfhörer

Data de utilização 2020-10-01

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Data de utilização 2020-10-01

10/10/2017

Deutschland

Deutschland

Bereits zum zweiten Mal zufrieden

Diese Kopfhörer sind für diesen Preis wirklich unschlagbar: ich habe mir nun bereits das zweite Paar gekauft, weil mich das erste so überzeugt hat. Aber warum? Die Kopfhörer sind in der sehr seltenen Form der "Ear-Buds", das heißt, dass sie nicht dieses Gefühl eines verstopften Ohres verursachen. Nach einer Zeit könnte man sogar glatt vergessen, dass man sie im Ohr hat, so leicht sind sie. Und natürlich der Klang, so unglaublich präzise werden die Höhen und vor allem die tiefen, satten Bässe wiedergegeben, es ist wirklich herrlich. Lange habe ich nach Kophörern wie diesen gesucht und habe sie endlich gefunden. Und sollte sich ein Paar mal verabschieden - bis jetzt hält das erste tapfer seit locker 2 Jahren - würde ich mir ohne zu zögern ein drittes bestellen. Empfehlung an jeden!

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20/12/2020

Deutschland

Deutschland

Relativ guter Sound

Von den wenigen Ohrstöpseln die man sich nicht in den Gehörgang quetschen muss die noch übriggeblieben sind ist dieser einer der noch relativ gut und ausgewogen klingt. LEIDER nicht mehr käuflich :( :( Hatte mir als Ersatz die Philips SHE1350/00 gekauft... das geht überhaupt nicht! Grottiger Frequenzgang. Und nun suche ich ewig weiter nach Ersatz für die SHE3200 :(

Pontos positivos

Muss nicht in den Gehörgang gequetscht werden und Klingt trotzdem gut.

Pontos negativos

Nicht mehr kaufbar.

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Data de utilização 2018-12-20

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Data de utilização 2018-12-20

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