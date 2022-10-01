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Descontinuado
SHE3200BL/00
Graves profundos, som nítido
Desenhados para um ajuste e conforto ideais, os auriculares SHE3200 incluem diafragmas de 14,2 mm e abertura de graves para graves profundos e som nítido. Disponíveis numa selecção de seis cores vibrantes que combinam com o seu relógio Apple.
Diafragmas de 14,2 mm / abertos
Auricular
Os diafragmas do altifalante de 14,2 mm de alta qualidade com íman em neodímio oferecem graves profundos e som nítido.
O design é baseado na geometria do ouvido para uma utilização confortável e adaptação segura para todos.
Uma peça macia e flexível, que liga a estrutura ao cabo, protege a ligação do cabo contra danos, mesmo se dobrado fortemente.
4.7
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
Reingold
01/10/2022
Deutschland
bessere gibt es nicht mehr SCHADE
Super besser geht nicht leider bekommt man diese nict mehr
Pontos positivos
alles gut
Pontos negativos
keine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3200BK Kopfhörer
Data de utilização 2020-10-01
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3200BK Kopfhörer
Data de utilização 2020-10-01
Thilo22
10/10/2017
Deutschland
Bereits zum zweiten Mal zufrieden
Diese Kopfhörer sind für diesen Preis wirklich unschlagbar: ich habe mir nun bereits das zweite Paar gekauft, weil mich das erste so überzeugt hat. Aber warum? Die Kopfhörer sind in der sehr seltenen Form der "Ear-Buds", das heißt, dass sie nicht dieses Gefühl eines verstopften Ohres verursachen. Nach einer Zeit könnte man sogar glatt vergessen, dass man sie im Ohr hat, so leicht sind sie. Und natürlich der Klang, so unglaublich präzise werden die Höhen und vor allem die tiefen, satten Bässe wiedergegeben, es ist wirklich herrlich. Lange habe ich nach Kophörern wie diesen gesucht und habe sie endlich gefunden. Und sollte sich ein Paar mal verabschieden - bis jetzt hält das erste tapfer seit locker 2 Jahren - würde ich mir ohne zu zögern ein drittes bestellen. Empfehlung an jeden!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3200BK Kopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3200BK Kopfhörer
pauledd
20/12/2020
Deutschland
Relativ guter Sound
Von den wenigen Ohrstöpseln die man sich nicht in den Gehörgang quetschen muss die noch übriggeblieben sind ist dieser einer der noch relativ gut und ausgewogen klingt. LEIDER nicht mehr käuflich :( :( Hatte mir als Ersatz die Philips SHE1350/00 gekauft... das geht überhaupt nicht! Grottiger Frequenzgang. Und nun suche ich ewig weiter nach Ersatz für die SHE3200 :(
Pontos positivos
Muss nicht in den Gehörgang gequetscht werden und Klingt trotzdem gut.
Pontos negativos
Nicht mehr kaufbar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3200BK Kopfhörer
Data de utilização 2018-12-20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3200BK Kopfhörer
Data de utilização 2018-12-20