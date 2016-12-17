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Descontinuado
SHE3205PP/00
Graves profundos, som nítido
Desenhados para um ajuste e conforto ideais, os auriculares SHE3205 incluem diafragmas de 14,2 mm e saída de graves para graves profundos e som nítido. O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre música e chamadas. Selecção de seis cores vibrantes, que combinam com o seu relógio Apple.
Diafragmas de 14,2 mm / abertos
Auricular
O design é baseado na geometria do ouvido para uma utilização confortável e adaptação segura para todos.
Os diafragmas do altifalante de 14,2 mm de alta qualidade com íman em neodímio oferecem graves profundos e som nítido.
O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a recepção de chamadas - facilmente para se manter sempre ligado às coisas mais importantes para si.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
gendertrouble
17/12/2016
United Kingdom
Microphone on the left earpiece
The sound is good, the fit is comfortable that it does not stick too deep into my ear nor come off too easily when i shake my head (i just shook my head while writing this review to make sure) overall it's good but what's a bit of bothersome for me is the location of microphone. i have been heavily using earphones and earpods that came from my phone for the past 5 years and i'm really used to how earpods feel. i bought this as a cheap(er) replacement for my lost earpods :( i hope i will get used to this very soon.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3205PP In-Ear Headphones
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