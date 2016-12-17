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Descontinuado

Auscultadores

SHE3205PP/00

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Graves profundos, som nítido

Desenhados para um ajuste e conforto ideais, os auriculares SHE3205 incluem diafragmas de 14,2 mm e saída de graves para graves profundos e som nítido. O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre música e chamadas. Selecção de seis cores vibrantes, que combinam com o seu relógio Apple.

Ver todos os benefícios

Desenhados para um ajuste confortável com geometria do ouvido

Graves profundos, som nítido

  • Diafragmas de 14,2 mm / abertos

  • Auricular

Desenhados para um ajuste confortável com geometria do ouvido

O design é baseado na geometria do ouvido para uma utilização confortável e adaptação segura para todos.

Diafragmas do altifalante de 14,2 mm para graves profundos e som nítido

Diafragmas do altifalante de 14,2 mm para graves profundos e som nítido

Os diafragmas do altifalante de 14,2 mm de alta qualidade com íman em neodímio oferecem graves profundos e som nítido.

O microfone incorporado alterna entre música e chamadas

O microfone incorporado alterna entre música e chamadas

O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a recepção de chamadas - facilmente para se manter sempre ligado às coisas mais importantes para si.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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17/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Microphone on the left earpiece

The sound is good, the fit is comfortable that it does not stick too deep into my ear nor come off too easily when i shake my head (i just shook my head while writing this review to make sure) overall it's good but what's a bit of bothersome for me is the location of microphone. i have been heavily using earphones and earpods that came from my phone for the past 5 years and i'm really used to how earpods feel. i bought this as a cheap(er) replacement for my lost earpods :( i hope i will get used to this very soon.

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Esta avaliação foi feita para SHE3205PP In-Ear Headphones

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