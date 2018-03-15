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Descontinuado
SHL3000WT/00
Som poderoso
Estes auscultadores Philips SHL3000WT/00 fornecem-lhe som e graves poderosos. Concebidos com protecções para os ouvidos almofadadas e rotativas, estes proporcionam uma experiência de audição perfeita em movimento.
Controlo estilo DJ
Branco
O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.
4.0
de 5
14
Críticas
85%
recomendam este produto
Trankilo
15/03/2018
Portugal
Bom design e alta qualidade
Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL3000WT Headband headphones
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michin
14/01/2014
España
Excelentes
Sin duda, los mejore auriculares que he tenido jamás. Cómodos y ligeros y con un sonido espectacular.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL3000WT Headband headphones
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YoCnmStar
02/02/2025
United Kingdom
Great headphones
very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive
Esta avaliação foi feita para SHL3000WT Headband headphones
Data de utilização 2024-10-02
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Data de utilização 2024-10-02