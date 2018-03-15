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Descontinuado

Auscultadores com aro p/ a cabeça

SHL3000WT/00

4

| (14) Críticas | 85% recomendam este produto

Som poderoso

Estes auscultadores Philips SHL3000WT/00 fornecem-lhe som e graves poderosos. Concebidos com protecções para os ouvidos almofadadas e rotativas, estes proporcionam uma experiência de audição perfeita em movimento.

Ver todos os benefícios

Com controlo estilo DJ

Som poderoso

  • Controlo estilo DJ

  • Branco

Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior

O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.

Dobrável para transportar facilmente em viagens

O diafragma do altifalante de 32 mm proporciona um som potente e dinâmico

O diafragma do altifalante de 32 mm proporciona um som potente e dinâmico

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

14

Críticas

85%

recomendam este produto

2

15/03/2018

Portugal

Portugal

Bom design e alta qualidade

Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3000WT Headband headphones

Sim, recomendo este produto

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14/01/2014

España

España

Excelentes

Sin duda, los mejore auriculares que he tenido jamás. Cómodos y ligeros y con un sonido espectacular.

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02/02/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones

very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive

Esta avaliação foi feita para SHL3000WT Headband headphones

Data de utilização 2024-10-02

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Data de utilização 2024-10-02

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