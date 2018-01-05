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Descontinuado
SHL3850NC/00
Mais som, menos ruído
Deixe-se envolver pela sua música com a inovadora tecnologia de cancelamento activo de ruído ActiveShield™. As protecções que aliviam a pressão permitem uma utilização prolongada confortável e o design dobrável compacto é ideal para uma portabilidade perfeita e uma arrumação fácil.
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Dobragem compacta
A tecnologia do cancelamento activo de ruído ActiveShield™ dispõe de dois microfones alimentação em retrocesso utilizados para cancelar as frequências baixas. Esta detecta ruído ambiente e inverte a onda de som, cancelando-o eficazmente e convertendo o ruído de fundo em silêncio.
Design fino e dobrável compacto para fácil portabilidade em movimento.
Os diafragmas em neodímio sintonizados de 32 mm combinados com um design posterior fechado do sistema acústico e um isolamento on-ear (sobre a orelha) proporcionam um som de precisão excelente e impressionante.
2.9
de 5
9
Críticas
Stevie
05/01/2018
España
Fantásticos
Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Otomo
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Sperber
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer