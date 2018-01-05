ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem principal
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem principal

Descontinuado

Auscultadores com cancelamento de ruído

SHL3850NC/00

2.9

| (9) Críticas

Mais som, menos ruído

Deixe-se envolver pela sua música com a inovadora tecnologia de cancelamento activo de ruído ActiveShield™. As protecções que aliviam a pressão permitem uma utilização prolongada confortável e o design dobrável compacto é ideal para uma portabilidade perfeita e uma arrumação fácil.

Ver todos os benefícios

graves profundos

Mais som, menos ruído

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Dobragem compacta

O cancelamento de ruído ActiveShield™ reduz o ruído em até 97%

O cancelamento de ruído ActiveShield™ reduz o ruído em até 97%

A tecnologia do cancelamento activo de ruído ActiveShield™ dispõe de dois microfones alimentação em retrocesso utilizados para cancelar as frequências baixas. Esta detecta ruído ambiente e inverte a onda de som, cancelando-o eficazmente e convertendo o ruído de fundo em silêncio.

Design fino e dobrável compacto para fácil portabilidade

Design fino e dobrável compacto para fácil portabilidade

Design fino e dobrável compacto para fácil portabilidade em movimento.

O design com parte posterior fechada bloqueia o ruído para isolamento sonoro

O design com parte posterior fechada bloqueia o ruído para isolamento sonoro

Os diafragmas em neodímio sintonizados de 32 mm combinados com um design posterior fechado do sistema acústico e um isolamento on-ear (sobre a orelha) proporcionam um som de precisão excelente e impressionante.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.9

de 5

9

Críticas

05/01/2018

España

España

Fantásticos

Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis