Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SHL4405BK/00
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Totalmente dobrável
Os diafragmas inclinados de 32 mm de alta potência reproduzem um som nítido e cristalino e graves profundos e ricos.
O intuitivo telecomando permite-lhe reproduzir/parar faixas e atender chamadas com um simples toque de um botão.
As protecções macias para as orelhas e os diafragmas inclinados são ideais para uma utilização prolongada e confortável.
Críticas