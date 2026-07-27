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Todas as séries

  • Ultra leve. Som potente.
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Descontinuado

Auscultadores com microfone

SHL4405BK/00

Ultra leve. Som potente.
Incrivelmente leves, surpreendentemente potentes. Finos e ergonómicos, os auscultadores Philips Flite Ultrlite foram concebidos para estarem em movimento. Fornecem um som nítido e são totalmente dobráveis, tornando-os ideais para transportar sem complicações.
Ver todos os benefícios

Auscultadores que desafiam a gravidade

Ultra leve. Som potente.

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

  • Totalmente dobrável

Diafragmas de altifalantes de 32 mm de alta potência para um som cristalino

Diafragmas de altifalantes de 32 mm de alta potência para um som cristalino

Os diafragmas inclinados de 32 mm de alta potência reproduzem um som nítido e cristalino e graves profundos e ricos.

Telecomando para música e chamadas em mãos livres

Telecomando para música e chamadas em mãos livres

O intuitivo telecomando permite-lhe reproduzir/parar faixas e atender chamadas com um simples toque de um botão.

As protecções macias para as orelhas permitem uma utilização prolongada e confortável

As protecções macias para as orelhas permitem uma utilização prolongada e confortável

As protecções macias para as orelhas e os diafragmas inclinados são ideais para uma utilização prolongada e confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

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