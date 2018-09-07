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  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.

Descontinuado

Auscultadores com microfone

SHL4405WT/00

3
| (2) Críticas
Ultra leve. Som potente.
Incrivelmente leves, surpreendentemente potentes. Finos e ergonómicos, os auscultadores Philips Flite Ultrlite foram concebidos para estarem em movimento. Fornecem um som nítido e são totalmente dobráveis, tornando-os ideais para transportar sem complicações.
Ver todos os benefícios

Auscultadores que desafiam a gravidade

Ultra leve. Som potente.

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

  • Totalmente dobrável

Diafragmas de altifalantes de 32 mm de alta potência para um som cristalino

Diafragmas de altifalantes de 32 mm de alta potência para um som cristalino

Os diafragmas inclinados de 32 mm de alta potência reproduzem um som nítido e cristalino e graves profundos e ricos.

Telecomando para música e chamadas em mãos livres

Telecomando para música e chamadas em mãos livres

O intuitivo telecomando permite-lhe reproduzir/parar faixas e atender chamadas com um simples toque de um botão.

As protecções macias para as orelhas permitem uma utilização prolongada e confortável

As protecções macias para as orelhas permitem uma utilização prolongada e confortável

As protecções macias para as orelhas e os diafragmas inclinados são ideais para uma utilização prolongada e confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

07/09/2018

España

España

Producto perfecto

No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL4405WT Auriculares con micrófono

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL4405WT Auriculares con micrófono

30/06/2018

España

España

nunca funciono

nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura

Esta avaliação foi feita para SHL4405WT Auriculares con micrófono

Esta avaliação foi feita para SHL4405WT Auriculares con micrófono

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