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Descontinuado
SHL4405WT/00
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Totalmente dobrável
Os diafragmas inclinados de 32 mm de alta potência reproduzem um som nítido e cristalino e graves profundos e ricos.
O intuitivo telecomando permite-lhe reproduzir/parar faixas e atender chamadas com um simples toque de um botão.
As protecções macias para as orelhas e os diafragmas inclinados são ideais para uma utilização prolongada e confortável.
3.0
de 5
2
Críticas
ticu
07/09/2018
España
Producto perfecto
No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL4405WT Auriculares con micrófono
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL4405WT Auriculares con micrófono
sdfasdfasdfasdfasdf
30/06/2018
España
nunca funciono
nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura
Esta avaliação foi feita para SHL4405WT Auriculares con micrófono
Esta avaliação foi feita para SHL4405WT Auriculares con micrófono