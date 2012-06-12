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Descontinuado

Auscultadores Estéreo

SHP2700/00

4.4

| (5) Críticas | 100% recomendam este produto

Potente saída de som

Auscultadores grandes com diafragmas robustos que proporcionam um potente desempenho sonoro.

Ver todos os benefícios

Para música, PC, MP3, CD

Potente saída de som

  • Gama média nítida

O melhor conforto de utilização para muitas horas de audição

As almofadas macias, em veludo, e as protecções para as orelhas, de formato ergonómico, melhoram o conforto para que possa desfrutar de muitas horas de música.

O ouvido fica todo tapado, optimizando-se a qualidade do som

As protecções de tamanho total destes auscultadores Philips cobrem todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um diafragma maior e com melhor desempenho.

Ouça o que se passa à sua volta com os auscultadores estilo DJ

Uma protecção para as orelhas reversível para ouvir de um só lado

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.4

de 5

5

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

12/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig geluid

Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereo Headphones

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22/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch product!

Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!

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Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereo Headphones

23/12/2021

Deutschland

Deutschland

Ich liebe diese Kopfhörer!

Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!

Pontos positivos

Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe

Pontos negativos

Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereokopfhörer

Data de utilização 2020-12-23

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Esta avaliação foi feita para SHP2700 Stereokopfhörer

Data de utilização 2020-12-23

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