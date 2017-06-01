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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SHQ1250TBK/00
Potentes e portáteis
Os SHQ1250 são ultraleves, tornando-os nos companheiros perfeitos para o ginásio ou para uma corrida. Estes auscultadores resistentes proporcionam graves potentes e um ajuste confortável.
Diafragmas de 13,6 mm/semi-fechados
Gancho para as orelhas
Os potentes diafragmas de 13,6 mm oferecem música intensa e sólida, com graves profundos e dinâmicos que o mantêm motivado e em movimento. Os diafragmas de alta qualidade asseguram uma experiência de som intensa, mantendo-o cheio de energia durante qualquer treino.
Estes auscultadores ActionFit não bloqueiam o som exterior, para poder estar atento ao ambiente circundante e manter-se seguro, especialmente quando pratica desporto ao ar livre. Uma plataforma acústica aberta proporciona qualidade de som sem esconder o mundo à sua volta.
O gancho para as orelhas garante estabilidade e um ajuste confortável.
Críticas