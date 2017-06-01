Diafragmas de 13,6 mm fornecem um som potente

Os potentes diafragmas de 13,6 mm oferecem música intensa e sólida, com graves profundos e dinâmicos que o mantêm motivado e em movimento. Os diafragmas de alta qualidade asseguram uma experiência de som intensa, mantendo-o cheio de energia durante qualquer treino.