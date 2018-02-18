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Descontinuado
SHQ1400LF/00
Perfeitos para uso no exterior
Lavável
Resistentes a transpiração/água
Auricular
Personalize a colocação. Escolha entre gancho para as orelhas, abas ou auriculares para manter os auscultadores firmes nas suas orelhas, permitindo-lhe continuar em movimento.
Desfrute de som de qualidade que não bloqueia o mundo à sua volta. O design acústico aberto permite a entrada do som ambiente, para poder manter-se atento ao ambiente circundante e estar mais seguro enquanto pratica desporto ao ar livre.
Concebidos a pensar na durabilidade e resistência. O seu cabo revestido a Kevlar está protegido contra rasgões e rupturas, resistindo a treinos extremos.
2.3
de 5
8
Críticas
Zorgenor
18/02/2018
Suisse
Excellent son et ergonomique
J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Sim, recomendo este produto
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MBDA
12/03/2018
France
Efficace et pratique
Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
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Mogger
28/02/2020
Deutschland
Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...
Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.
Pontos positivos
leicht, guter Klang, passgenau
Pontos negativos
Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer
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