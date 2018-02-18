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Descontinuado

ActionFitAuscultadores desportivos

SHQ1400LF/00

2.3
| (8) Críticas
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Os auscultadores desportivos Actionfit RunWild da Philips motivam-no a superar o seu recorde pessoal. Extremamente leves e à prova de água, com uma adaptação personalizável. E os diafragmas de alta potência fornecem graves profundos para manter o seu corpo em movimento.
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Auriculares desportivos de adaptação personalizada

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  • Perfeitos para uso no exterior

  • Lavável

  • Resistentes a transpiração/água

  • Auricular

Personalize a colocação com gancho para as orelhas, abas ou auriculares

Personalize a colocação com gancho para as orelhas, abas ou auriculares

Personalize a colocação. Escolha entre gancho para as orelhas, abas ou auriculares para manter os auscultadores firmes nas suas orelhas, permitindo-lhe continuar em movimento.

A acústica aberta permite a entrada do som para uma melhor percepção e segurança

A acústica aberta permite a entrada do som para uma melhor percepção e segurança

Desfrute de som de qualidade que não bloqueia o mundo à sua volta. O design acústico aberto permite a entrada do som ambiente, para poder manter-se atento ao ambiente circundante e estar mais seguro enquanto pratica desporto ao ar livre.

Cabo reforçado a Kevlar® para a melhor durabilidade

Cabo reforçado a Kevlar® para a melhor durabilidade

Concebidos a pensar na durabilidade e resistência. O seu cabo revestido a Kevlar está protegido contra rasgões e rupturas, resistindo a treinos extremos.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.3

de 5

8

Críticas

3
2

18/02/2018

Suisse

Suisse

Excellent son et ergonomique

J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

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Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

12/03/2018

France

France

Efficace et pratique

Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

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28/02/2020

Deutschland

Deutschland

Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...

Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.

Pontos positivos

leicht, guter Klang, passgenau

Pontos negativos

Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

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