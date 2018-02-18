Hello Montyburns, It is always appreciated when we receive customers reviews since your words are needed in order for us to improve our support and our products. It is a pity to hear that despite the good reviews of your SHL1400CL Sports Headphones your pair did unfortunately not live up to your expectations. It is not normal for the sound to be quiet. Have you tried using them on another phone? Still the same? Try making sure the headphones are fully charged since that might be an impact on this. In regards to the fit we understand perhaps this model is not the optimum design for your ears. We have a range of other sports headphones designs which we truly hope will have a better fit and give out a less ambient sound. In case of any further needed help, please do not hesitate to reach out to us here: https://bit.ly/2vFcz9m Many regards,