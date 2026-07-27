Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SHQ3400LF/00
Perfeitos para uso no interior
Resistentes a transpiração/água
auricular com gancho
São fornecidos com 3 pares de pontas de auriculares em diferentes tamanhos, oferecendo-lhe a melhor adaptação possível.
Com o seu gancho para as orelhas ajustável patenteado, os auscultadores ActionFit asseguram uma melhor segura mas confortável. Precisa apenas de colocar os auscultadores nas orelhas e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo para os adaptar confortavelmente à sua orelha. Agora está pronto para conquistar qualquer treino ou terreno – os seus auscultadores permanecem em posição, em todas as circunstâncias.
Os seus auscultadores ActionFit foram concebidos para serem duradouros e resistentes. O cabo revestido a Kevlar está bem protegido contra rasgões e rupturas, e pode resistir em ambientes e treinos extremos.
Críticas