Gancho ajustável para as orelhas patenteado para uma adaptação personalizada

Com o seu gancho para as orelhas ajustável patenteado, os auscultadores ActionFit asseguram uma melhor segura mas confortável. Precisa apenas de colocar os auscultadores nas orelhas e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo para os adaptar confortavelmente à sua orelha. Agora está pronto para conquistar qualquer treino ou terreno – os seus auscultadores permanecem em posição, em todas as circunstâncias.