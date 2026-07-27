ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • SUPERE OS SEUS LIMITES
  • SUPERE OS SEUS LIMITES
  • SUPERE OS SEUS LIMITES
  • SUPERE OS SEUS LIMITES
  • SUPERE OS SEUS LIMITES
  • SUPERE OS SEUS LIMITES
  • SUPERE OS SEUS LIMITES
  • SUPERE OS SEUS LIMITES
  • SUPERE OS SEUS LIMITES
  • SUPERE OS SEUS LIMITES
  • SUPERE OS SEUS LIMITES
  • SUPERE OS SEUS LIMITES
  • SUPERE OS SEUS LIMITES
  • SUPERE OS SEUS LIMITES

Descontinuado

ActionFitAuscultadores desportivos

SHQ3400LF/00

SUPERE OS SEUS LIMITES
Os auscultadores Actionfit NoLimits da Philips ajudam-no a manter-se concentrado e motivado quando mais precisa. Com um gancho para as orelhas ajustável e um design leve e resistente à transpiração, pode desfrutar de auscultadores com um óptimo som, tão intenso como os seus treinos.
Ver todos os benefícios

Auscultadores desportivos com gancho para orelhas ajustável

SUPERE OS SEUS LIMITES

  • Perfeitos para uso no interior

  • Resistentes a transpiração/água

  • auricular com gancho

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

São fornecidos com 3 pares de pontas de auriculares em diferentes tamanhos, oferecendo-lhe a melhor adaptação possível.

Gancho ajustável para as orelhas patenteado para uma adaptação personalizada

Gancho ajustável para as orelhas patenteado para uma adaptação personalizada

Com o seu gancho para as orelhas ajustável patenteado, os auscultadores ActionFit asseguram uma melhor segura mas confortável. Precisa apenas de colocar os auscultadores nas orelhas e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo para os adaptar confortavelmente à sua orelha. Agora está pronto para conquistar qualquer treino ou terreno – os seus auscultadores permanecem em posição, em todas as circunstâncias.

Cabo reforçado a Kevlar® para a melhor durabilidade

Cabo reforçado a Kevlar® para a melhor durabilidade

Os seus auscultadores ActionFit foram concebidos para serem duradouros e resistentes. O cabo revestido a Kevlar está bem protegido contra rasgões e rupturas, e pode resistir em ambientes e treinos extremos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis