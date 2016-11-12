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Descontinuado

ActionFitAuscultadores desportivos com microfone

SHQ3405BL/00

1
| (4) Críticas
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Os auscultadores Actionfit NoLimits da Philips ajudam-no a manter-se concentrado e motivado quando mais precisa. Com um gancho para as orelhas ajustável e um design leve e resistente à transpiração, pode desfrutar de auscultadores com um óptimo som, tão intenso como os seus treinos.
Ver todos os benefícios

Auscultadores desportivos com gancho para orelhas ajustável

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  • Perfeitos para uso no interior

  • Resistentes a transpiração/água

  • auricular com gancho

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

São fornecidos com 3 pares de pontas de auriculares em diferentes tamanhos, oferecendo-lhe a melhor adaptação possível.

Gancho ajustável para as orelhas patenteado para uma adaptação personalizada

Gancho ajustável para as orelhas patenteado para uma adaptação personalizada

Com o seu gancho para as orelhas ajustável patenteado, os auscultadores ActionFit asseguram uma melhor segura mas confortável. Precisa apenas de colocar os auscultadores nas orelhas e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo para os adaptar confortavelmente à sua orelha. Agora está pronto para conquistar qualquer treino ou terreno – os seus auscultadores permanecem em posição, em todas as circunstâncias.

Cabo reforçado a Kevlar® para a melhor durabilidade

Cabo reforçado a Kevlar® para a melhor durabilidade

Os seus auscultadores ActionFit foram concebidos para serem duradouros e resistentes. O cabo revestido a Kevlar está bem protegido contra rasgões e rupturas, e pode resistir em ambientes e treinos extremos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

1.0

de 5

4

Críticas

5
4
3
2

12/11/2016

España

España

Comprador verificado

Este producto posee pésimas caracteristicas

Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono

21/03/2018

France

France

mauvais produit

le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

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14/10/2017

France

France

Problème qualité du son

Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

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