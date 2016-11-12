Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SHQ3405BL/00
Perfeitos para uso no interior
Resistentes a transpiração/água
auricular com gancho
São fornecidos com 3 pares de pontas de auriculares em diferentes tamanhos, oferecendo-lhe a melhor adaptação possível.
Com o seu gancho para as orelhas ajustável patenteado, os auscultadores ActionFit asseguram uma melhor segura mas confortável. Precisa apenas de colocar os auscultadores nas orelhas e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo para os adaptar confortavelmente à sua orelha. Agora está pronto para conquistar qualquer treino ou terreno – os seus auscultadores permanecem em posição, em todas as circunstâncias.
Os seus auscultadores ActionFit foram concebidos para serem duradouros e resistentes. O cabo revestido a Kevlar está bem protegido contra rasgões e rupturas, e pode resistir em ambientes e treinos extremos.
1.0
de 5
4
Críticas
Peperr
12/11/2016
España
Comprador verificado
Este producto posee pésimas caracteristicas
Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono
martin678
21/03/2018
France
mauvais produit
le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
walessa83
14/10/2017
France
Problème qualité du son
Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro