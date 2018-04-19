ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • SUPERE OS SEUS LIMITES, sem fios
  • SUPERE OS SEUS LIMITES, sem fios
  • SUPERE OS SEUS LIMITES, sem fios
  • SUPERE OS SEUS LIMITES, sem fios
  • SUPERE OS SEUS LIMITES, sem fios
  • SUPERE OS SEUS LIMITES, sem fios
  • SUPERE OS SEUS LIMITES, sem fios
  • SUPERE OS SEUS LIMITES, sem fios

Descontinuado

Auscultadores desportivos Bluetooth®

SHQ6500CL/00

2
| (55) Críticas
SUPERE OS SEUS LIMITES, sem fios
Os auscultadores sem fios Actionfit RunFree da Philips conferem novos níveis de liberdade e energia ao seu exercício. Com uma adaptação segura, design resistente à prova de água e graves potentes, estes foram concebidos para manter o corpo em movimento.
Ver todos os benefícios

Auscultadores com auriculares desportivos sem fios

SUPERE OS SEUS LIMITES, sem fios

  • Perfeitos para uso no exterior

  • Bluetooth®

  • Resistentes a transpiração/água

  • Auricular

A acústica aberta permite a entrada do som para uma melhor percepção e segurança

A acústica aberta permite a entrada do som para uma melhor percepção e segurança

Desfrute de som de qualidade que não bloqueia o mundo à sua volta. O design acústico aberto permite a entrada do som ambiente, para poder manter-se atento ao ambiente circundante e estar mais seguro enquanto pratica desporto ao ar livre.

Capas antideslizantes em borracha mantêm os auscultadores colocados – sempre.

Capas antideslizantes em borracha mantêm os auscultadores colocados – sempre.

Pontas de auriculares em forma de C de borracha mantêm os auriculares ActionFit firmemente nos seus ouvidos para poder concentrar-se no seu exercício, não em mantê-los colocados.

Ligação sem fios Bluetooth para exercício sem emaranhamentos

Ligação sem fios Bluetooth para exercício sem emaranhamentos

Tecnologia Bluetooth fornece música sem fios sem incómodos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.0

de 5

55

Críticas

19/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great product!

Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

21/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent sound

Excellent sound and easy to control brilliant earphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones

17/02/2019

Deutschland

Deutschland

Must have zum laufen

Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Os resultados reais podem variar