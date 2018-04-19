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Descontinuado
SHQ6500CL/00
Perfeitos para uso no exterior
Bluetooth®
Resistentes a transpiração/água
Auricular
Desfrute de som de qualidade que não bloqueia o mundo à sua volta. O design acústico aberto permite a entrada do som ambiente, para poder manter-se atento ao ambiente circundante e estar mais seguro enquanto pratica desporto ao ar livre.
Pontas de auriculares em forma de C de borracha mantêm os auriculares ActionFit firmemente nos seus ouvidos para poder concentrar-se no seu exercício, não em mantê-los colocados.
Tecnologia Bluetooth fornece música sem fios sem incómodos.
2.0
de 5
55
Críticas
sillysignupname
19/04/2018
United Kingdom
Great product!
Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!
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Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
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Mel3267
21/01/2017
United Kingdom
Excellent sound
Excellent sound and easy to control brilliant earphones
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Esta avaliação foi feita para SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Sim, recomendo este produto
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Chouchou
17/02/2019
Deutschland
Must have zum laufen
Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!
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Esta avaliação foi feita para SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
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Os resultados reais podem variar