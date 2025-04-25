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Política de devolução de 30 dias
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Barbear próximo do nível da pele
Lâminas NanoTech Dual Precision
Revestimento Hydro SkinGlide
Sistema de suspensão Ultraflex
Garantia até 5 anos****
O nosso sistema de barbear Lift & Cut rotativo, patenteado e exclusivo levanta suavemente os pelos da sua raiz antes de os cortar com precisão ao nível da pele (até 0,00 mm da pele) sem as lâminas sequer tocarem na pele. A precisão no seu melhor para um barbear suave até ao final do dia.*
As máquinas de barbear rotativas da Philips foram concebidas especificamente para se adaptarem ao crescimento natural do pelo, alcançando todos os pelos que crescem em qualquer direção, graças às lâminas rotativas de 360 graus que cortam em todas as direções. Com até 165 000 ações de corte por minuto, as lâminas NanoTech Dual Precision cortam até 25% mais pelos por passagem**.
O sistema de suspensão Ultraflex com cabeças totalmente flexíveis adapta-se completamente a todos os contornos do seu rosto, alcançando até os pelos mais difíceis no pescoço. O resultado é um barbear excecionalmente suave e confortável.
4.5
de 5
2775
Críticas
90%
recomendam este produto
ALF454
25/04/2025
Portugal
Comprador verificado
Excelente máquina de barbear
Tudo funciona conforme esperado, pelo que nada de negativo há a assinalar
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
FelizUtil
26/11/2024
Portugal
PHILIPS SP9872 Best shave ever, by far
After years and years of wet shaving or using German electric shavers, I switched to Philips. Why waste words? S1000: very good shave S7000: even better shave SP9000 Prestige: best shave ever, by far Philips congratulated me on each purchase. Congratulations to Philips for its excellence throughout.
Pontos positivos
Smoothest shave ever
Pontos negativos
None
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Finnaqua
08/10/2024
Portugal
A melhor máquina barbear da Philips
Já comprei muitas máquinas barbear Philips. De todas, a série S9000 é a única que não me irrita a zona do pescoço, além de cortar os pelos mesmo muito rentes. Recentemente comprei o modelo SP9883/35, que tem a vantagem de estar preparada eletronicamente para ser usada com o kit de limpeza Quick Clean Pod.
Pontos positivos
Corta muita rente e sem irritação na pele, mesmo a seco.
Pontos negativos
Só pode carregar pelo sistema sem fios.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
92% dos inquiridos concordam. Teste realizado por uma agência independente com 95 pessoas coreanas do sexo masculino com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos
Em comparação com a máquina de barbear Philips da série 3000, numa barba de 3 dias
Em comparação com o modelo anterior
2 anos de garantia + 3 anos de extensão após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.