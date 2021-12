Lâminas com rebordos extra fortes e afiados para um barbear mais rente

Com até 165 000 ações de corte por minuto, as lâminas Dual Precision NanoTech proporcionam resultados extremamente apurados ao nível da pele. Agora, reinventadas com o sistema Guide & Cut e endurecidas com nanopartículas, as 72 lâminas autoafiáveis têm extremidades afiadas extrafortes e resistentes para um barbear mais apurado em todas as sessões