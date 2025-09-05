Termos de pesquisa

      Imersão absoluta

      A trabalhar ou a jogar, enfrente facilmente o dia a dia com estes auscultadores sem fios com cancelamento de ruído! O cancelamento de ruído adaptável e o ajuste confortável sobre a orelha mantêm-no imerso. Obtém um som rico e detalhado e uma definição de atraso reduzido para jogos e filmes.

      Auscultadores over-ear sem fios

      Imersão absoluta

      • Cancelamento de ruído Pro
      • Auscultadores leves over-ear
      • Som natural. Função Dynamic Bass
      • Até 60 horas de reprodução

      Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído Pro

      O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.

      Leves, confortáveis, dobráveis e elegantes!

      Os suportes redondos das proteções dos ouvidos e a estrutura elegante conferem a estes auscultadores over-ear uma sensação de estilo distinta. As almofadas das proteções dos ouvidos em espuma de memória mantêm o conforto durante as longas sessões de audição, enquanto as proteções dos ouvidos se dobram totalmente para dentro, para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco.

      Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass

      Desfrute do som rico dos diafragmas de 40 mm e de um bom isolamento de ruído passivo do encaixe over-ear. Para desfrutar das suas basslines favoritas em toda a sua amplitude sem aumentar o volume, basta ativar a função Dynamic Bass através do botão multifunções ou da aplicação Philips Headphones.

      Obtenha até 60 horas de tempo de reprodução (45 horas com o cancelamento de ruído ligado)

      Obtém bem mais do que um dia de audição se tiver o cancelamento do ruído ligado. Um carregamento completo demora apenas 2 horas através de USB-C e um carregamento rápido de 15 minutos dá-lhe 3 horas extra. Também pode utilizar um cabo USB-C para os ligar a qualquer dispositivo inteligente com uma porta USB-C.

      Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser

      A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

      Ligação Bluetooth multiponto consistente

      A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.

      Aplicação Philips Headphones. Personalize as definições e os controlos

      Já se esqueceu de desligar os auscultadores? Defina um temporizador na nossa aplicação complementar e desligue-os automaticamente. A aplicação também lhe permite gerir dispositivos ligados ou desativar o cancelamento de ruído adaptável e assumir o controlo dos níveis. Além disso, dispõe de uma gama de estilos de som predefinidos: “Voice” é ideal para podcasts!

      Som quente, detalhado e natural. Marca de som Philips

      De música a podcasts, estes auscultadores sem fios permitem-lhe tirar o máximo partido dos sons que adora! Irá desfrutar de um som quente e detalhado com graves ricos dos diafragmas grandes, ajustado à marca de som da Philips.

      Especificações técnicas

      • Som

        Sistema acústico
        Fechado
        Limites frequência
        7 - 40 000 Hz
        Impedância
        32 ohm
        Sensibilidade
        96 dB (1 kHz)
        Diâmetro da coluna
        40  mm
        Entrada máxima de corrente
        30  mW
        Tipo de diafragma
        Dinâmica
        Áudio de alta resolução
        Sim

      • Conectividade

        Versão Bluetooth
        5.2
        Perfis Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Alcance máximo
        Até 10  m
        Ligação multiponto
        Sim
        Codecs suportados
        SBC
        Tomada dos auscultadores
        3.5  mm

      • Embalagem exterior

        Comprimento
        21.6  cm
        Número de embalagens para o consumidor
        3
        Largura
        21  cm
        Peso bruto
        1.742  kg
        Comprimento
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14022 3
        Peso líquido
        1.12  kg
        Tara
        0.622  kg

      • Conveniência

        Desativação automática
        Sim
        Controlo do volume
        Sim
        Suporta a aplicação Philips Headphones
        Sim
        Atualizações de firmware possíveis
        Sim
        Tipo de controlos
        Botão

      • Alimentação elétrica

        Número de pilhas
        1 un.
        Tempo conv.
        35 horas
        Tempo de carga
        2 h  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado)
        45  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado)
        60  hora(s)
        Carregamento rápido
        15 mins for 3 hrs
        Peso da bateria (total)
        12.4  g
        Capacidade da bateria (auscultadores)
        600  mAh
        Tipo de bateria (auscultadores)
        Polímeros de lítio (incorporados)

      • Dimensões da embalagem

        Comprimento
        25.5  cm
        Tipo de embalagem
        Caixa
        Tipo de disposição na prateleira
        Pendurado
        Largura
        19.45  cm
        Profundidade
        6.2  cm
        Número de produtos incluídos
        1
        EAN
        48 95229 14022 6
        Peso bruto
        0.5  kg
        Peso líquido
        0.303  kg
        Tara
        0.197  kg

      • Dimensões do produto

        Comprimento
        21  cm
        Largura
        18.7  cm
        Profundidade
        5  cm
        Peso
        0.271  kg

      • Acessórios

        Cabo áudio
        Cabo estéreo de 3,5 mm, L=1,2 m
        Guia de início rápido
        Sim
        Cabo para carregamento
        Cabo USB-C, 500 mm

      • Design

        Cor
        Branco
        Estilo de utilização
        Aro para a cabeça
        Design dobrável
        Dobragem plana/compacta
        Material do acoplamento auditivo
        Tecido
        Ajusta à orelha
        Over-ear
        Tipo de proteção
        Fechado

      • Telecomunicações

        Microfone para chamadas
        1 mic

      • Funcionalidades ANC

        Tecnologia ANC
        Híbrido
        Modo de perceção
        Sim
        Microfone para ANC
        4 microfones
        ANC (cancelamento ativo de ruído)
        Sim

      • Assistente de voz

        Compatível com o assistente de voz
        • Siri da Apple
        • Assistente Google
        Ativação do assistente de voz
        Prima o botão de cancelamento ativo do ruído
        Suporte do assistente de voz
        Sim

