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Descontinuado

Rádio portátil

TAR1506/00

4.5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
O clássico de bolso
Saia para o exterior com este rádio analógico FM/MW ultraportátil. A sintonização fácil e o som nítido mantêm-no a par dos seus programas favoritos, quer esteja a trabalhar no jardim ou a caminhar.
Ver todos os benefícios

O clássico de bolso

  • FM/MW

  • Sintonização analógica

  • Funciona a pilhas

Design clássico. Fácil de sintonizar

Este rádio analógico FM/MW extremamente portátil é fácil de sintonizar em movimento. Basta rodar o botão de sintonização montado na lateral para fazer deslizar o indicador pela escala. Uma janela de sintonização de grandes dimensões e estilo tradicional permite ver facilmente quando alcança a frequência pretendida.

Controlos simples. Botão para volume e ligar/desligar

Este pequeno rádio é fácil de utilizar com uma só mão. O volume e a função ligar/desligar são controlados por um botão convenientemente colocado. Integra uma porta para auscultadores para audição privada e um interruptor lateral para selecionar os sinais FM ou MW.

Extremamente portátil. Ideal para utilizar em casa ou em movimento

Coloque este rádio no bolso e ouça as notícias onde quer que vá. Ou aquele jogo que não pode perder. Ou o talk show que tanto adora. O som é alimentado por 2 pilhas AAA e uma antena telescópica garante que obterá sempre a melhor receção possível.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

16/06/2024

España

España

Buen tamaño y diseño clásico y practico,

Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.

Pontos positivos

Tamaño y baterias

Pontos negativos

Que se vendiera con audifonos

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Esta avaliação foi feita para TAR1506 Radio portátil

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Esta avaliação foi feita para TAR1506 Radio portátil

26/02/2024

España

España

Comprador verificado

Buen compañero para las noches en soledad

Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.

Pontos positivos

Se acomoda bien debajo de la almohada

Pontos negativos

Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas

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