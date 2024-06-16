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Descontinuado
FM/MW
Sintonização analógica
Funciona a pilhas
Este rádio analógico FM/MW extremamente portátil é fácil de sintonizar em movimento. Basta rodar o botão de sintonização montado na lateral para fazer deslizar o indicador pela escala. Uma janela de sintonização de grandes dimensões e estilo tradicional permite ver facilmente quando alcança a frequência pretendida.
Este pequeno rádio é fácil de utilizar com uma só mão. O volume e a função ligar/desligar são controlados por um botão convenientemente colocado. Integra uma porta para auscultadores para audição privada e um interruptor lateral para selecionar os sinais FM ou MW.
Coloque este rádio no bolso e ouça as notícias onde quer que vá. Ou aquele jogo que não pode perder. Ou o talk show que tanto adora. O som é alimentado por 2 pilhas AAA e uma antena telescópica garante que obterá sempre a melhor receção possível.
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
R y b
16/06/2024
España
Buen tamaño y diseño clásico y practico,
Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.
Pontos positivos
Tamaño y baterias
Pontos negativos
Que se vendiera con audifonos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAR1506 Radio portátil
Sim, recomendo este produto
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Ajua
26/02/2024
España
Comprador verificado
Buen compañero para las noches en soledad
Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.
Pontos positivos
Se acomoda bien debajo de la almohada
Pontos negativos
Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas
Sim, recomendo este produto
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